„Allee kann sich vitalisieren“

Hubert Deitmerg steht in der Allee, die er seit seiner Kindheit kennt und liebt. Er will die zwei vom Brandkrustenpilz befallenen Linden in Kooperation mit dem Ruhrverband und der Stadt Werdohl erhalten.

Werdohl - „Wir haben jetzt alles umgesetzt, was besprochen war“, verkündet Hubert Deitmerg. Der Holzofenbäcker will zwei vom Brandkrustenpilz befallene Linden an der Lengelsen-Allee erhalten und sagt: „Interessant ist jetzt, was die Stadt macht.“