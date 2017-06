Feier läuft aus dem Ruder

+ © dpa Übel ging es zur Sache, als die Polizei zum Dorffest in Kleinhammer gerufen wurde. © dpa

Werdohl - Irgendwie aus dem Ruder lief ein Dorffest mit Geburtstagsfeier in Kleinhammer am 10. Juli des vergangenen Jahres: Nach einer Prügelei blieben auf dem Schlachtfeld zwei Frauen zurück, die eine 44-jährige Frau diverser gefährlicher Körperverletzungen bezichtigten: Eine von ihnen erlitt eine Fraktur im Gesichtsbereich und fiel vorübergehend in Ohnmacht, die Andere ging ebenfalls zu Boden und wurde dort angeblich noch getreten.