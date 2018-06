Keine Kandidaten: FSV Werdohl steht ohne Vorsitzende da

Werdohl - Aufgrund eines eklatanten Mangels an Kandidaten für Vorstandsämter tritt die Fußballspielvereinigung (FSV) Werdohl die Flucht nach vorn an: Die Vorstandsposten sollen fortan nicht mehr hierarchisch, sondern nach Aufgabengebieten geordnet werden.

Ein deutlich verkleinerter Vorstand soll den Verein handlungsfähig halten. Das beschlossen die 20 Anwesenden bei der mehr als zweistündigen Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Ütterlingser Krug am Donnerstagabend.

Als Thomas Dinter vor zwei Jahren erneut zum Vorsitzenden gewählt wurde, hatte er bereits angekündigt, dass dies aus beruflichen Gründen seine letzte Amtsperiode sein würde. Der 2. Vorsitzende Rüdiger Backes war im Februar zurückgetreten. Geschäftsführer Gert Scheumann, der am Donnerstag die Versammlung leitete, weil der Noch-Vorsitzende beruflich im Ausland weilte, erklärte, dass für beide Ämter keine Nachfolger gefunden werden konnten.

Auch aus der Versammlung heraus meldeten sich keine Kandidaten. Beide Posten bleiben vorerst vakant.

Satzung muss geändert werden

Der verbleibende Restvorstand schlug den Mitgliedern vor, die Vereinsführung künftig auf folgende sechs Positionen zu beschränken, die allesamt gleichberechtigt den Vorstand bilden würden:

Vorstand Außendarstellung

Vorstand Finanzen

Vorstand Geschäftsführung

Vorstand Marketing

Vorstand Sport

Vorstand Jugend

Diesem Vorschlag folgte die Jahreshauptversammlung einstimmig.

Dieser genehmigte Antrag muss nun noch mit Hilfe eines Notars in die Satzung eingearbeitet und diese dann durch die nächste Jahreshauptversammlung nochmals bestätigt werden.

Zuvor hatte die Versammlung am Donnerstag bereits dem Antrag des Restvorstandes entsprochen, bis zur erfolgten Satzungsänderung eine Vorstandsposition für die Aufgabenfelder Marketing und Sponsoring zu schaffen.

Schatzmeister Felbick macht weiter

In ihren Ämtern bestätigt wurden der 3. Vorsitzender Reinhard Thöne, der auch Gerätewart bleibt, Schatzmeister Simon Felbick, Sozialwart Winfried Kuschmiersz und Schiedsrichterobmann Stefan Mühl.

Neues Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes für den Arbeitsbereich Marketing und Sponsoring ist Matthias Schröder. Als Beisitzer gewählt wurden Michael und Thomas Dinter, Thomas Drost, Thomas Kauth, Helmut Köhler und Christian Schmidt.

Schmale: „Ein turbulentes Jahr“

In den Jahresberichten sprach der Sportliche Leiter Alexander Schmale von einem „turbulenten Jahr für uns als Ausbildungsverein“. Die 1. Mannschaft war in der Saison 2016/17 Zweiter in der Landesliga geworden und in der jüngst abgelaufenen Saison – trotz der Trennung vom Coach Manuel Sander – Vierter.

„Mittlerweile ist die Handschrift der beiden neuen Trainer Nils Böttcher und Marco Polo zu erkennen“, sagte Schmale. Die acht Neuzugänge, die für die kommende Spielzeit bereits feststünden, seien „im Schnitt alle zehn Jahre jünger als unsere Abgänge“. Schmale betonte jedoch: „Die abgehenden Spieler haben sich aber alle bis zum Schluss vorbildlich für die FSV eingesetzt.“

Reserve soll wieder aufgebaut werden

Die 2. Mannschaft konnte in der Vorsaison die Kreisliga A nicht halten und musste zuletzt sogar vom Spielbetrieb abgemeldet werden, bedauerte der sportliche Leiter. Künftig soll es aber wieder eine 2. Mannschaft der FSV geben.

Schatzmeister Simon Felbick berichtete von einem größeren Überschuss für die zurückliegenden eineinviertel Jahre.

260 Aktive im Jugendbereich

Jugendleiter Rüdiger Backes bilanzierte, dass die FSV 260 Kinder und Jugendliche betreut. Die B1 sei in die Bezirksliga aufgestiegen, während die C1 noch in der Relegation um den Erhalt dieser Klasse kämpfen müsse.

Geschäftsführer Scheumann ging abschließend auf die neuen Bestimmungen zum Datenschutz ein: „Die Nutzung von Whatsapp zu Vereinszwecken müsste jetzt eigentlich verboten werden. Wir als Verein müssen nun jedem Trainer, jedem Spieler und allen Eltern mitteilen, dass wir die Nutzung nicht dulden.“ Einen Datenschutzbeauftragten müsse die FSV jedoch nicht in den Vorstand berufen.