Freibadfest und Rock für Kids in Ütterlingsen - Videos und Fotostrecke online

Werdohl feiert

+ © Wieschmann Neben Rock für Kids wurde in diesem Jahr in Ütterlingsen auch das Freibadfest parallel gefeiert. © Wieschmann

Werdohl - Seit 20 Jahren gibt es bereits „Rock für Kids“. Dennoch war in diesem Jahr nicht alles so wie immer, denn die Veranstaltung hatte mit dem Freibadfest erstmals ein weiteres Event an der Seite und damit auch einen neuen Schauplatz bekommen.