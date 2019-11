Nikolaus fast ausgeplündert

3. Versetaler Winterzauber

+ © Koll Ob Betriebs- oder Familienausflug, der Versetaler Winterzauber war am Wochenende für Groß und Klein ein lohnendes Ziel. © Koll

Werdohl - Elisabeth Wolf staunte nicht schlecht, als sie am Samstagnachmittag im Vereinsheim Altenmühle ansetzte, um die Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Während sie von Joseph und Maria, sowie der schwierigen Suche nach einer Herberge für die Schwangere und ihren Mann berichtete, hingen sage und schreibe mehr als 80 Kinder an ihren Lippen – so viele wie noch nie zuvor.