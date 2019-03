Einbrecher wollen in Realschule  - und scheitern

Werdohl - Das hat nicht geklappt: Mitten am Tag wollten Unbekannte in die Werdohler Realschule einbrechen. Doch sie kamen nicht rein.

Es blieb beim Versuch: Unbekannte haben am Montag versucht, in die städtische Realschule an der Brüderstraße in Werdohl einzubrechen, wie die Polizei heute mitteilt.

Sie hatten sich an einer Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich der Schule zu schaffen gemacht. Sie versuchten, die Scheibe einzuschlagen oder -werfen und auch aufzuhebeln.

Doch sie scheiterten: "Das Fenster hielt dem Ansinnen stand", schreibt die Polizei. Denn "ein Berechtigter" der Schule, also Lehrer oder Schüler, bemerkten Einbruchspuren an dem Fenster und riefen die Polizei. Von den Tätern war da aber schon längst keine Spur mehr zu sehen.

Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Nun sucht die Polizei Zeugen: Hinweise nimmt die Polizei in Werdohl unter 02392/93990 erbeten.