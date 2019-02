Werdohl: Einbrecher scheitern gleich zweimal

Die meisten kommen durchs Fenster: Schutz vor Einbrechern ist wichtig - und hilft, wie sich in Werdohl gezeigt hat.

Werdohl – Dumm gelaufen: Bei einem Einbruchsversuch sind Diebe in Werdohl gleich zweimal gescheitert. Das Haus war gut verriegelt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche versuchten Unbekannte, sich durch ein gekipptes Fenster Zugang zu einem Haus an der Oberen Heide in Werdohl zu verschaffen.

Doch sie scheiterten, wie die Polizei mitteilt. Das Fenster gab nicht nach. Darum versuchten die Einbrecher, im rückwärtigen Bereich des Hauses eine Möglichkeit zu finden, doch noch ins Gebäude zu gelangen. Doch auch dort „hielten die Sicherungsvorkehrungen stand, und die Täter mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen“, sagt die Polizei. Es entstand jedoch ein Sachschaden.

Nun sucht die Polizei nach zeugen: Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges an der Oberen Heide beobachtet hat und Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Werdohl unter der Rufnummer 0 23 92/9 39 90 melden.