900.000 Euro-Projekt an der Oststraße auf der Zielgeraden

Von: Jona Wiechowski

Die städtische Bauingenieurin Nina Hoffmann zeigt an der Oststraße den aktuellen Stand der Maßnahme. Auf diesem Bild links werden die Kanten zukünftig niedriger sein, sodass dort einfacher geparkt werden kann. © WIECHOWSKI

In vier bis sechs Wochen soll die Oststraße asphaltiert und die Baustelle soweit fertig sein. Dann stehen nur noch die Wiederherstellungen der Gehwege an, die im Zuge der Glasfaserarbeiten aufgerissen wurden. Das übernimmt dann aber nicht mehr die Stadt, sondern die ausbauende Firma Selecta.

Werdohl – Die umfangreichen Arbeiten in der Oststraße, in deren Rahmen der rund 70 Jahre alte Mischwasserkanal aus Steinzeug ersetzt und die marode Fahrbahn erneuert werden, sollte eigentlich schon seit ein paar Wochen abgeschlossen sein. Wir berichtet, hatte das feuchte Frühjahr allerdings dafür gesorgt, dass der lehmartige Boden im Untergrund nicht mehr standfest war, weswegen dieser durch Schotter ersetzt werden musste. Dazu war das Bauunternehmen überraschend auf eine alte Packlage gestoßen – eine alte Straßenbaumethode, bei der größere, hochkant aufgestellte Steinstücke mit Schotter überdeckt werden. Letztlich wurden diese abgefahren, zerkleinert und als Schotter wieder eingebaut.

Trotz Verzögerung sind Tiefabteilungsleiter Martin Hempel und Bauingenieurin Nina Hoffmann zufrieden mit dem Fortschritt von Werdohls größter Einzelbaumaßnahme im Kanalwesen in diesem Jahr, die am Ende gut ein halbes Jahr gedauert haben dürfte. Das sei ein guter Wert mit Blick auf die Dimensionen, die Hoffmann mit insgesamt rund 4000 Quadratmetern neuem Asphalt und 650 Metern verlegtem Kanal angibt.

Auf diesem Teil der Oststraße, der unter den ersten Abschnitt fällt, soll in zwei bis drei Wochen asphaltiert werden. © Wiechowski, Jona

Aufgeteilt ist die Maßnahme, mit der die Neuenrader Firma Ossenberg beauftragt worden ist, in zwei Teile: Der erste Teil umfasst die Oststraße bis etwa zur Hausnummer 54. Dieser Teil solle in zwei bis drei Wochen asphaltiert sein. Noch stehen hier Kleinigkeiten an, unter anderem in Form von abgesenkten Bordsteinen zu den Grundstücken. Einige Bewohner hätten erst kürzlich den Wunsch nach diesen geäußert. Inklusive der Kanalarbeiten wird dieser Abschnitt rund 600 000 Euro gekostet haben, gut 55 000 Euro mehr als zunächst geplant.

In weiteren zwei bis drei Wochen soll dann auch der zweite Teil der Oststraße bis hin zur Feldstraße asphaltiert werden, womit für die Anwohner dann ein Ende der für sie durchaus nervigen Arbeiten in Sicht ist. Die Gesamtkosten der Arbeiten belaufen sich hier laut Hoffmann nun auf rund 300 000 Euro, was ein Plus von 45 000 Euro zur ursprünglich Planung bedeutet.

In den vergangenen Tagen hatte sich bei der Redaktion ein Leser über den Zustand der Gehwege beklagt. Die wurden wegen der Verlegung der Glasfaserkabel bekanntlich aufgerissen, sodass einzelne Zugänge zu den Häusern gelegt werden konnten. Diese „Gräben“ befinden sich nach wie vor auf den Gehwegen. Zuständig dafür ist nicht die Stadt, sondern die Firma Selecta. Beginnen wird die mit den Wiederherstellungsarbeiten aller Voraussicht nach erst, nachdem die städtischen Kanal- und Asphaltarbeiten an der Oststraße abgeschlossen sind, so Hempel. Mit einem Start wäre dann frühestens in vier bis sechs Wochen zu rechnen.

Eine kleine Ausnahme gibt es: Im Auftrag der Stadt durch die Firma Ossenberg werden lediglich kaputte Bordsteine im Rahmen der Maßnahme erneuert, so Hoffmann.