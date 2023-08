Werdohler verkaufen alte Lampe bei „Bares für Rares“ – und sind enttäuscht

Von: Jona Wiechowski

Sven Deutschmanek (links) lieferte Details zur Lampe, die Christian und Maximilian Meyer (rechts) mitgebracht hatten. Seit inzwischen zehn Jahren wird die Trödel-Show von Moderator und Fernsehkoch Horst Lichter. moderiert © ZDF MEDIATHEK

Die Brüder Christian und Maximilian Meyer aus Werdohl haben bei der Kult-Trödel-Show „Bares für Rares“ eine alte Lampe verkauft. Sie erhielten deutlich weniger als erhofft.

Werdohl – Sie wollten die grüne Lampe verkaufen, „weil wir sie selber nicht nutzen“, erklärte Christian Meyer, der aus Werdohl (NRW) kommt und bei einer Pumpenfirma im Betriebsrat arbeitet. Gekommen war er zusammen mit seinem Bruder Maximilian, der fürs Studium nach Bochum zog – und dort auch immer noch lebt und in einer Grundschule in der sozialen Arbeit tätig ist.

Werdohler verkauft Fundstück im TV bei „Bares für Rares“

Wem denn das – „Ich sag jetzt einfach mal Lämpchen“ – gehöre, wollte Moderator Horst Lichter, der die in diesem Jahr zehn Jahre alte ZDF-Sendung seit 2013 moderiert, von dem Duo wissen. „Die gehört uns beiden“, antwortete der Werdohler. „Das ist ein Fundstück von einer Wohnungsauflösung.“

Details lieferte Experte Sven Deutschmanek: Es handele sich um eine sogenannte Starklichtlaterne von Coleman, ein bekanntes Unternehmen für Campingzubehör, das 1900 in Kingsfisher im amerikanischen Oklahoma gegründet worden war.

Letztlich konnten sie sich auf 130 Euro einigen. Das Geld soll jetzt in die Familienkasse für Ausflüge gelegt werden. © ZDF MEDIATHEK

Deutschmanek erklärte auch, wie die Lampe funktioniert, was auch etwas mit Pumpen zu tun habe („Du kommst ja aus dem Pumpenbau“): Über einen Mechanismus an der Seite der Lampe pumpe man Druck in die Lampe, wodurch ein Flüssigbrennstoff nach oben gedrückt werde. Dann gebe es einen sogenannten Vergaser; der Flüssigbrennstoff werde vergast. Dazu gebe es oben in der Lampe einen sogenannten Glühstrumpf. Durch diesen und die Vergasung erhalte man eine fast 20-fach höhere Lichtausbeute, als wenn man eine normale Petroleumlampe hätte, so Deutschmanek.

Alte Lampe aus Werdohl bei „Bares für Rares“ stammt wohl aus den 1980er-Jahren

Aufgrund der Bedienungsanleitung und deren Gestaltung ging der Experte davon aus, dass die Lampe in den 80er-Jahren, vielleicht auch Ende der 70er-Jahre herausgekommen ist. Sogar eine Ersatzteilliste lag der Bedienungsanleitung bei – jedes einzelne Teil hätte man nachordern können. „Das spricht auch immer ein Stück weit für Qualität“. Der Zustand sei neu, hier fehle einfach nur die Verpackung, so der Experte. Doch stellte sich dann immer noch die für die Sendung wichtigste Frage: Was ist das gute Teil wert?

Sie würden sich freuen, 400 Euro dafür zu bekommen, erklärten die Brüder. „Huch, alter Schwede. Da kriege ich ja ganz nasse Hände, Du“, entwich es da Moderator Horst Lichter. Auch Deutschmanek bezeichnete den Preis als „schon sportlich“. Wie sie denn darauf gekommen seien, wollte er wissen. Die Brüder erzählten von einer Internetrecherche, bei der sie eine solche Lampe gebraucht für 430 Euro gefunden hätten – deutlich über der Expertenschätzung von 150 bis 200 Euro. Weil sie die Lampe allerdings auch für 150 Euro verkaufen würden, bekamen sie von Lichter eine Karte – und durften vor die fünf Händler treten.

Diese wahrscheinlich aus den 1980ern stammende Coleman-Lampe brachten die Brüder mit in die ZDF-Sendung. © ZDF MEDIATHEK

Händler Julian Schmitz-Avila eröffnete „das Feuer“ mit 50 Euro. Die Frage kam auf, ob dieses Gebot denn im Rahmen der Vorstellung der beiden sei. „Wäre noch entfernt“, erklärte Maximilian Meyer, der von der Internetrecherche berichtete – auf Nachfrage aber erklärte, dass die Expertise „ein bisschen“ drunter lag, auch wenn sie „auf jeden Fall auch schon dreistellig“ war. Schließlich bot Händler Benjamin Leo Leo mit 80 Euro den sonst immer gerne vom auch als „80 Euro-Waldi“ bekannten Walter Lehnertz genannten Betrag, der aber kein Interesse an dem Teil hatte. Schmitz-Avila legte später einen blauen Schein drauf und scherzte: „Und danach werde ich zum Petroleumlampen-Sammler.“

Als Einstieg in seiner Sammlung sollten ihm die 100 Euro allerdings reichen. „Wenn das das letzte Gebot ist, würden wir sie wieder mitnehmen“, so Christian Meyer, dessen Bruder eine Schmerzgrenze von 130 Euro festlegte. Das sollte dann noch gelingen: „Machen wir“, sagte Schmitz-Avila und öffnete sein Portemonnaie.