Werder-Fan im Schalke-Fanclub

+ © Koll Nach der Fackelwanderung gab es ein gemütliches Beisammensein und ein Werder-Bremen-Fan wurde Mitglied bei den Schalkern. © Koll

Werdohl - Rund 20 Mitglieder des heimischen Schalke-04-Fanclubs Königsblau Werdohl trafen sich am Samstagnachmittag zu einer einstündigen Winterwanderung mit Fackeln und Riesen-Wunderkerzen an der Ütterlingser Sterngolfanlage. Am Ende gab es eine Überraschung.