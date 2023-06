Eine Pension für Hunde: Wenn Herrchen alleine Ferien macht

Von: Ina Hornemann

Alexandra Kruse hält sich mit Vladimir und Wococ Hunde der Rasse Barsoi. Das sind russische Windhunde, die hier nicht häufig vorkommen. © Hornemann, Ina

Wenn Herrchen alleine Ferien macht kümmert sich Hundenanny Alexandra Kruse gut um die Fellnasen.

Werdohl/Plettenberg – Als Alexandra Kruse sich vor sieben Jahren in Werdohl im Einwohnermeldeamt anmeldete und beim Ordnungsamt ihren Hundebetreuungsdienst gleich mit, stieß sie auf sehr offene Ohren. Denn nicht nur Privatpersonen müssen gelegentlich einen Hundesitter in Anspruch nehmen, sondern auch die Stadt – zum Beispiel, wenn eine alleinstehende Person ohne Angehörige in Not gerät und der Hund trotzdem versorgt sein will.

Dann springt Alexandra Kruse ein und es fällt ihr überhaupt nicht schwer, auf jedes Fell und jedes Gemüt einzugehen. „Das richtige Futter habe ich auch immer da. Im Hauptberuf betreibe ich nämlich seit 17 Jahren den Fressnapf in Plettenberg“, erzählt sich lachend.

Schon als Kind die Liebe zu Tieren entdeckt

Dass sich ihr Leben einmal sehr auf Tiere konzentrieren würde, ahnte ihre Mutter schon früh und sagte bei jedem Schulausflug der Klassenlehrerin „Pass auf, dass Alexandra nicht den Tiger streichelt“.

Trainerschein und Hundefriseurschein

Als sich nach ihrer Ausbildung zur Groß- und Einzelhandelskauffrau die Möglichkeit bot, den Fressnapf zu übernehmen, zögerte Alexandra Kruse nicht lange. „Da kommt man natürlich viel mit Hundehaltern ins Gespräch und ich habe da schon angefangen, Problemhunden die ein oder andere Marotte auszutreiben.“ Weil die Werdohlerin es gern 100-prozentig hat, machte sie einen Hundetrainerschein, bildete sich in Agility fort, machte den Kurs für Erste Hilfe am Hund und sogar einen Hundefriseurschein.

Eigene Hunde entscheiden über die Aufnahme von Pensionsgästen

„Als ich vor sieben Jahren eine Immobilie für einen Hundebetreuungsservice gesucht habe, habe ich etwas entsprechend großes gesucht. Im Pensionsbetrieb ist es sinnvoll, wenn man Platz zum Separieren hat. Denn auf Anhieb verstehen sich ja nicht alle Hunde gut...“ Den Eindruck gewinnt man als Besucher nicht. Das Bild im Garten beeindruckt sehr: Fussel, ein riesiger irischer Wolfshund von der Größe eines Kuhkalbs, Mila (Dalmatiner/Schweizer Sennhund), Nico (ungarischer Schäferhund) und die dreibeinige Straßenmischung Lene verstehen sich prächtig. Neckereien gestattet Alexandra Kruse allen, geht aber sofort dazwischen, wenn einer übermütig wird. Ihre eigenen Hunde Vladimir und Wococ der in Deutschland seltenen Rasse Barsoi haben es sich lieber oben im Haus im Schatten gemütlich gemacht. Die beiden sind für angemeldete Pensionsgäste Eignungsparameter. „Wer noch nie hier Kunde war, den bitte ich zu einem Spaziergang mit seinem Hund. Wenn Vladimir und Wococ ihr Okay geben, steht einem Aufenthalt nichts mehr im Weg.“

Vier Gasthunde gleichzeitig darf Alexandra Kruse aufnehmen. Insbesondere in der Ferienzeit ist fast täglich Wechsel bei der Hundenanny, wie sie sich selbst nennt.

Pflegehunde ziehen mit Napf, Spielzeug und Decke ein

Sofern keine amtlich angeordnete Notunterbringung, sondern ein geplanter Aufenthalt vorliegt, geben Herrchen und Frauchen alles Gewohnte und Liebgewonnene mit: Napf, Futter, Lieblingsspielzeug und gegebenenfalls auch Decke und Bettchen.

Das gemischte Ferienrudel bleibt immer nur zusammen, wenn Alexandra Kruse dabei ist. „Wenn ich einkaufen gehe oder anderweitig das Haus verlassen muss, trenne ich die Hunde voneinander, damit es nicht zu Überraschungen kommt. Ich gehe auch lieber drei große Spazierrunden mit wenigen Hunden als eine mit sechs auf einmal. Das ist für alle stressfreier“, weiß sie aus Erfahrung.

Wenn ihre Gäste krank oder allergisch sind, ist das kein Problem. „Ich nehme auch Tierarzttermine wahr während des Aufenthalts, ob geplante oder ungeplante.“

Alexandra Kruse mit zwei ihrer Pensionsgäste. „Tiere sind mein Leben!“ sagt sie und hat ihr Leben voll auf Hunde und Pferde eingerichtet, indem sie ein geräumiges Haus mit angrenzendem Wald und Wiesen gekauft hat. © Hornemann

Planung ist für die Hundenanny ein gutes Stichwort: „Wer sich frühzeitig um eine Unterbringung kümmert, kann problemlos und stressfrei verreisen. Auf den letzten Drücker sollte generell kein Tier länger irgendwo abgegeben werden.“

Mit dieser Strategie fährt Kruse gut: Mancher fellnasige Gast verbringt mittlerweile regelmäßig Urlaube bei ihr und betritt ihr Haus stets mit großer Vorfreude. Warum, das ist ganz klar: „Ich liebe Hunde einfach. Mit ihnen zu gehen, zu spielen, sie zu beobachten ist das Schönste für mich.“ Das Zweitschönste weidet übrigens nebenan: Alexandra Kruses Pferde.