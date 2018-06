Zu wenig Teilnehmer: Pause in der Kunstwerkstatt

Werdohl - In der Kunstwerkstatt im Bahnhof (Kuba) werden ab sofort keine Kurse mehr angeboten: „Wir werden sicherlich ein Jahr lang pausieren“, erklärt Annette Kögel, die Leiterin der städtischen Einrichtung.

Die Werdohler Künstlerin hat diese Entscheidung lange vor sich her geschoben: „Aber wenn immer weniger Teilnehmer kommen, muss man irgendwann ein Resümee ziehen und reagieren“, stellt Kögel fest. Nachdem die Kuba vor fünf Jahren eröffnet wurde, habe sich diese Entwicklung auch schon im vergangenen Jahr deutlich abgezeichnet. „Für mich als Künstlerin und Dozentin ist es natürlich traurig, wenn das Angebot nicht angenommen wird“, erklärt Annette Kögel.

Warum immer weniger Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 14 Jahren die Kurse besucht haben, erschließt sich der Werdohlerin nicht: „Natürlich könnte es sein, dass sich die Angebote in einigen Fällen mit der Schulzeit überschneiden. Aber das ist nicht die Regel“, bilanziert die Künstlerin.

Viele Eltern kennen das Angebot nicht

Außerdem habe sie festgestellt, dass es offenbar viele Eltern gebe, die nichts von der Existenz der Kuba wissen. Verstehen kann sie auch das nicht: Sie habe sich an allen Werdohler Schulen vorgestellt und dort Flyer hinterlegt. „Und es gab Angebote für die Lehrer zum Thema ,Warum Kinder Kunst brauchen‘“, berichtet Kögel – und stellt fest: „Mehr kann ich nicht machen.“

Zudem habe sie gehofft, dass auch Teilnehmer aus den Nachbarstädten – beispielsweise aus Plettenberg – den Weg zur Kuba nach Werdohl finden. „Doch auch das war leider nicht der Fall.“

Neue Dozenten sind schwer zu finden

Erschwerend komme hinzu, dass nicht nur Teilnehmer, sondern auch Dozenten fehlen. Sabine Schlosser, die bisher an der Kuba tätig war, könne künftig aus beruflichen Gründen keinen Kurs mehr leiten. Neue Dozenten zu finden sei eine sehr schwierige Aufgabe.

Die Kuba ist bisher über Elternbeiträge, Spenden und ehrenamtliches Engagement am Leben erhalten worden. Und ganz aufgeben möchte Kögel die Kunstwerkstatt nicht: Sie hofft, dass sich im Laufe der Zeit eventuell neue Perspektiven ergeben. Doch vorerst sollen die Räume der Kuba am Bahnhof nicht genutzt werden.

Bushäuschen-Projekt läuft weiter

Von der Pause ist auch Kögels Engagement außerhalb des Bahnhofs aber in Verbindung mit der Kuba betroffen: So wird es zukünftig im Rahmen von Veranstaltungen in Werdohl keine Projekte für Kinder und Jugendliche mehr geben. Einzige Ausnahme sei das Buswartehäuschen-Projekt, in dessen Rahmen die heimischen Nachwuchskünstler der Kuba schon mehrere Orte in Werdohl attraktiv gestaltet haben: „Dieses Projekt werden wir noch bis zum Abschluss fortsetzen“, sagt Kögel.