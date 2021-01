Weitere Coronafälle in Klinik im MK: Aufnahmestopp bleibt bestehen

Der Aufnahmestopp in der Stadtklinik Werdohl bleibt mindestens bis 13. Januar bestehen. Denn nachdem in der vergangenen Woche im Rahmen einer routinemäßigen Testung erneut Corona-Fälle aufgetreten waren, folgten bei einer neuerlichen Reihentestung nun weitere positive Ergebnisse.

Wie die Märkischen Kliniken, zu denen die Stadtklinik gehört, am Montag mitteilten, sind aktuell sechs Patienten betroffen. Sie wurden nach dem positiven Testergebnis ins Lüdenscheider Haupthaus in den Covid-Bereich verlegt. Darüber hinaus befinden sich 14 Mitarbeiter in privater Quarantäne, von denen zwölf an Corona erkrankt sind.

Am Mittwoch, 6. Januar, und Montag, 11. Januar, sollen alle Mitarbeiter und Patienten jeweils erneut getestet werden. Bis Mittwoch, 13. Januar, sollen die Ergebnisse vorliegen. Sind diese allesamt negativ, könnte der Aufnahmestopp aufgehoben werden.

Verschärftes Präventionskonzept

Mit dem Gesundheitsamt des Kreises tauschen sich die Klinikverantwortlichen regelmäßig zu den Entwicklungen aus und vereinbaren die notwendigen Gegenmaßnahmen. Zu diesen zählt unter anderem ein verschärftes Präventionskonzept. Das Konzept besteht aus umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen, kontinuierlichem Monitoring und gezieltem Eingreifen.

Vom Aufnahmestopp ausgenommen ist die Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation. „Im Zuge der mehrfachen Serientestungen waren alle getesteten Patienten sowie das Klinikpersonal zum Zeitpunkt aller Tests coronafrei“, heißt es in der Mitteilung der Märkischen Kliniken. Die Pforten der Abteilung Altersmedizin sind damit seit Montag wieder geöffnet. 27 Betten stehen für die Behandlung von hochbetagten Patienten mit sämtlichen internistischen, chirurgischen, orthopädischen und neurologischen Erkrankungen für die Versorgung im Märkischen Kreis zur Verfügung.