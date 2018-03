Weiter keine Rettung: Jungkatze sitzt in Baum fest

+ © Wilczek Trotz intensiver Bemühungen gelang es den Einsatzkräften nicht, das Tier im Baum zu erreichen. © Wilczek

Werdohl - Sie hat es bis ganz oben geschafft – und traut sich einfach nicht mehr runter: Auch am Freitag gab es noch keine guten Neuigkeiten von der sieben Monate alten Katze, die am Kettling in gut 15 Metern Höhe in einem Baum festsitzt.