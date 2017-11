Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder am Platz zur Alten Post

+ © Koll Im vergangenen Jahr fand der Weihnachtsmarkt erstmals auf dem neuen Brüninghaus-Platz statt. Weil es dort weiterhin Probleme mit dem Pflaster gibt, ist 2017 eine Neuauflage nicht möglich. © Koll

Werdohl - In einem Monat ist es bereits wieder so weit: Heiligabend. Noch gut vier Wochen sind es bis zum Weihnachtsfest und auch in Werdohl kommt allmählich adventliche Stimmung auf. Die Vorbereitungen für den Weihnachts- sowie Kunsthandwerkermarkt laufen und in der kommenden Woche wird die Weihnachtsbeleuchtung montiert.