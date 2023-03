Nachfolger in den Startlöchern: Feuerwehr bald unter neuer Führung?

Von: Maximilian Birke

Feuerwehrchef Kai Tebrün könnte durch einen Kameraden aus dem Löschzug Eveking abgelöst werden. © Birke, Maximilian

Der kommende Sonntag soll für die Werdohler Feuerwehr eine tief greifende Veränderung bringen: Am Morgen werden sich die Mitglieder der Wehr mit Kreisbrandmeister Michael Kling und Bürgermeister Andreas Späinghaus (SPD) zu einem nicht-öffentlichen Termin im Gerätehaus des Löschzugs Eveking treffen.

Werdohl – Nach Informationen der Redaktion soll bei dieser Versammlung eine Anhörung der Feuerwehr stattfinden. Konkret geht es dabei um die zukünftige Besetzung der Wehrleiterstelle, wie Kreisbrandmeister Michael Kling bestätigte. Die Kommune habe zu diesem formellen Akt eingeladen, der für eine Neubesetzung der Wehrleiterstelle erforderlich ist.

Der amtierende Wehrleiter Kai Tebrün, der seine Funktion seit Dezember 2016 innehat, hatte sein Amt im August 2022 zur Verfügung gestellt, um einer anderen Person die Möglichkeit zu geben, sich auf der Stelle zu beweisen. Der potenzielle Nachfolger, der aus dem Löschzug Eveking kommt, hat sich nach Informationen unserer Zeitung im Vorfeld der Anhörung bereits bei allen Löschzügen vorgestellt.

Bei der Anhörung wird es nun darum gehen, ob jemand fachlich oder persönlich etwas gegen den vorgeschlagenen Nachfolger einzuwenden hat. „Ich bin bei der Anhörung Beobachter und schreibe Protokoll“, erklärte Kreisbrandmeister Michael Kling. „Anschließend ist es meine Aufgabe, eine Empfehlung an den Rat der Stadt Werdohl zu formulieren.“ Die endgültige Entscheidung über die Nachfolge treffen dann die Lokalpolitiker.

Kai Tebrün wollte sich zu dem Vorgang auf Nachfrage unserer Zeitung nicht öffentlich äußern. Er betonte aber, dass er seinen Job mit Herzblut und aus Überzeugung gemacht habe: „Mein Ziel war es, alle 120 Ehrenamtlichen in meiner Amtszeit zufriedenzustellen.“

Der Sonntag wird also zeigen müssen, wer das Amt des Wehrleiters zukünftig bekleiden wird. Sicher jedenfalls scheint zu sein, dass Tebrün nicht erster Mann der Werdohler Feuerwehr bleibt.

Durch den Wechsel wird sich auch im Rathaus manches neu ordnen müssen. Bürgermeister Späinghaus wollte sich zur Neubesetzung des Wehrleiterpostens dennoch vorerst nicht äußern, sondern zunächst die Anhörung am Sonntag abwarten.

Während Tebrüns sechsjähriger Amtszeit hat es in der Werdohler Feuerwehr viele positive Entwicklungen gegeben. So wurde der Bau der neuen Gerätehauser vorangetrieben und eine Kinderfeuerwehr gegründet, die seither stark nachgefragt wird und den Nachwuchs in diesem wichtigen Ehrenamt sichern soll.

Außerdem sind alle Ehrenamtlichen im aktiven Dienst mit einheitlicher Einsatzkleidung ausgestattet worden. Gerüchten zufolge soll Tebrün innerhalb der Feuerwehr dennoch nicht unumstritten sein. Worum es dabei genau geht, ist allerdings nicht bekannt.