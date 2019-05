Wasser marsch: Lennefontäne sprudelt wieder

Mehr als 100 Schaulustige

+ © Koll Sie sprudelt wieder: die Lennefontäne in Werdohl. © Koll

Werdohl - Zum bereits 15. Mal wurde am Mittwochmittag vom Goetheparkplatz aus die Lennefontäne gestartet. Mit einem kleinen Festakt, wie es in der Stadt zwischen Lenne und Verse stets am 1. Mai geschieht.