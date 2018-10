Wasser läuft durch die Decke: Einsatz für die Feuerwehr

Werdohl - Einen ruhigen Abend hatte sich der Werdohler, der am Montag um 20.41 Uhr die Feuerwehr verständigt hat, garantiert anders vorgestellt.

Als plötzlich Wasser aus der Decke seiner Wohnung Am Sommerhagen lief, rief er ratlos die Feuerwehr an. Sein Vermieter, der die Räume über seinem Heim bewohnt, war in den Urlaub gefahren.

„Wir haben uns mit der Polizei in Verbindung gesetzt und schließlich die Tochter des Vermieters kontaktieren können“, berichtet Stadtbrandinspektor Kai Tebrün.

Die Frau ermöglichte den Helfern – 22 Aktive des Löschzugs Stadtmitte waren im Einsatz – den Zutritt zur Wohnung ihrer Eltern. Dort entdeckten die Einsatzkräfte sofort die Ursache für den Wasserschaden: „Ein Heizungsrohr war undicht, das Wasser lief heraus“, schildert Tebrün, die auch dieses Mal wieder froh war, Feuerwehrleute in seinem Team zu haben, die als Gas- und Wasserinstallateure arbeiten.

Sie konnten denn Wasserfluss zunächst zügig stoppen. Gegen 22 Uhr war der Einsatz für den Löschzug Stadtmitte beendet.