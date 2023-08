Wieder ein Defekt? Längere Wartezeiten am Bahnübergang Brüninghausen

Schranken außer Betrieb

+ © WIECHOWSKI Mit einer Art Seil sperrten Mitarbeiter die Schienen bei Zugdurchfahrten ab. © WIECHOWSKI

In der Vergangenheit ist es schon öfter zu Problemen am Bahnübergang Brüninghausen zwischen Plettenberg und Werdohl gekommen. Jetzt standen wieder Arbeiten an.

Werdohl/Plettenberg – Zu teilweise längeren Wartezeiten für Verkehrsteilnehmer ist es am Donnerstag und Freitag am Bahnübergang Brüninghausen gekommen. Mitarbeiten sperrten die Schienen zeitweise händisch mit Seilen ab. Die Schranken waren außer Betrieb – nicht das erste Mal in der jüngeren Vergangenheit, mit dem Unterschied: Diesmal handelte es sich nicht um einen Defekt.

„Wir haben Wartungsarbeiten durchgeführt“, erklärte ein Bahnsprecher auf Nachfrage der Redaktion. Die müssten in regelmäßigen Abständen erledigt werden.

Bahn bittet für mögliche längere Wartezeiten um Veständnis

Dass es in diesem Zuge an den beiden Tagen auch mal zu längeren Wartezeiten gekommen ist, als das mit den Schranken normalerweise der Fall wäre, bitte die Bahn zu entschuldigen, erklärte der Sprecher weiterhin im Gespräch. Bis zum Freitagnachmittag, 18. August, sollten die Arbeiten demnach abgeschlossen sein und die Anlage wieder wie geplant funktionieren.

Im vergangenen Jahre hatte es mehrfach Probleme mit den Schranken im Zuge der wichtigen Bundesstraße 236 gegeben. Wie berichtet, blieben diese mehrmals nach einer Zugdurchfahrt unten – und konnten erst durch Mitarbeiter der Bahn wieder geöffnet werden. Das sorgte, teilweise auch im Feierabendverkehr, für erhebliche Staus in beide Richtungen und entsprechend genervte Verkehrsteilnehmer.

Nach längerer Suche: Fachfirma tauscht mehrere Teile aus

Nach einer längeren Suche nach der Ursache mussten damals letztlich durch eine Fachfirma Bauteile sowohl in der Innen- als auch der Außenanlage ausgetauscht werden, damit die Schranken wieder normal funktionierten.