Wartungsarbeiten: Behelfsbrücke wird erneut halbseitig gesperrt

Von: Volker Griese

Die Behelfsbrücke über die Lenne in Werdohl wird für zwei Tage halbseitig gesperrt © Griese, Volker

Die Behelfsbrücke über die Lenne zwischen Ütterlingsen und der Werdohler Innenstadt muss in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Jetzt ist es bald wieder so weit. Ein anderes Detail an dem Bauwerk lässt aber immer noch auf sich warten.

Werdohl ‒ Die inzwischen dritte Kontrolle der vor zehn Monaten für den Verkehr freigegebenen Behelfsbrücke ist für Montag, 17. Juli, vorgesehen. Dann werden Fahrzeuge nur auf einer Fahrspur über die Brücke rollen können, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Der Verkehr werde über eine Ampel geregelt.

Die Wartungsarbeiten sollen laut Straßen.NRW zwei Tage dauern. Im Rahmen der Wartungsarbeiten würden die gesamten Schraubverbindungen der Behelfsbrücke geprüft.

Für Juli hatte Straßen.NRW vor rund vier Wochen auch die Montage der noch fehlenden Geländerteile des Fußgängerweges angekündigt, der an der Brücke entlangführt. Bislang ist der Bereich durch Bauzäune und Schrankengitter abgesperrt. Die Geländer im Bereich der Flügelwand der Behelfsbrücke und auf der Stützwand zum Fußweg werden im Zuge der jetzt anstehenden Arbeiten aber noch nicht montiert.