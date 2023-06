Wallbox am Rathaus: Doch die Ladesäulen sollen kommen

Von: Georg Dickopf

Teilen

Die bisherigen Ladesäulen der Stadtwerke vor dem Werdohler Rathaus hat die Enervie-Gruppe vorübergehend durch eine Wallbox ersetzt. © Griese

Gut fünf Monate sind vergangen seit der Übernahme der Vertriebsaktivitäten der Stadtwerke Werdohl und Plettenberg durch den Energieversorger Mark-E, beziehungsweise die Enervie-Gruppe.

Werdohl – „Insgesamt sind wir mit dem Übergang von den Stadtwerken Werdohl und den Stadtwerken Plettenberg auf Mark-E sehr zufrieden und können den Kunden in der Region nun noch mehr Produkte und Services aus einer Hand bieten“, betonte Andreas Köster, Pressesprecher der Enervie-Gruppe. Doch alles lief nicht reibungslos, wie beispielsweise die Nutzer der E-Ladesäulen in Plettenberg und Werdohl in den vergangenen Wochen feststellen mussten.

Weiterbetrieb der Stadtwerke-E-Säulen

Die Enervie-Gruppe sollte ursprünglich auch den Weiterbetrieb der Stadtwerke-Ladesäulen in den beiden Städten sicherstellen. Dazu befragt, äußerte sich Andreas Köster wie folgt: „Richtig ist, dass wir die Standorte der Stadtwerke übernommen haben – verbunden mit der Zusage, diese Standorte in das gemeinsam mit den Städten Plettenberg und Werdohl entwickelte neue E-Mobility-Ladekonzepte einzubeziehen.“

Wallboxen neu installiert

Hierbei würden Ladebedarfsanalysen, zukunftsfähige Ladeinfrastruktur sowie die technischen Machbarkeiten berücksichtigt. „In einem ersten Schritt wurden die Ladepunkte am Parkplatz des Rathauses Werdohl übergangsweise mit einer funktionsfähigen Wallbox ausgestattet.

In Kürze werden dort zukunftsfähige Ladesäulen errichtetet werden. Wie für alle unsere rund 300 Ladepunkte in der Region ist dort das einfache Laden mit der einheitlichen Mark-E-DriveCard im Verbund des Ladenetz.de möglich“, so Köster.

Die Ladelösung vor dem Werdohler Rathaus sei ersetzt worden. Weitere Standorte für Ladelösungen in Werdohl würden gerade geprüft. „Wir gehen davon aus, dass im Laufe des Jahre 2023 weitere Ladepunkte, gegebenenfalls auch in Kooperation mit der Industrie vor Ort, errichtet werden“, so Köster.

Anfragen zu PV-Anlagen

Wer sich gerade eine Photovoltaikanlage zugelegt hat und wegen der Einspeisung ins Netz mit der Enervie-Gruppe in Kontakt treten will, der braucht Hinweisen aus der Leserschaft zufolge viel Zeit und Geduld, um einen Ansprechpartner ans Telefon zu bekommen.

Auch dazu bezog Andreas Köster Stellung: „Wir haben derzeit eine zweistellige Zahl von Anfragen pro Arbeitstag. Um diesem enormen Anfragevolumen überhaupt gerecht zu werden, haben wir einen weitgehend elektronischen Prozess über unsere Internetseite (www.enervie-vernetzt.de) aufgebaut, der allen Beteiligten hilft, die Projekte so schnell wie möglich durchzuführen. Dieser Ablauf sieht einen telefonischen Austausch im Regelfall nicht vor. Wir sind besser über unser Kontaktformular zu erreichen – und über die Kontaktstellen, die wir jedem Kunden individuell mitteilen, der einen geänderten oder neuen Anschluss beantragt.“

Neben diesen Prozessverbesserungen suche Enervie Vernetzt auch zusätzliche Mitarbeiter, „die uns helfen sollen, dem Ansturm an Anfragen zu genügen. Aufgrund des bekannten Fachkräftemangels, auch in diesem Bereich, benötigt dieser Stellenaufbau jedoch noch etwas Zeit“, gab Köster zu verstehen.

Andreas Köster. © Dirk Grein

Wer einen Stromzähler austauschen und beispielsweise zwei Zähler auf einen zusammenlegen will, der wird von der Enervie-Gruppe an einen örtlichen Elektrofachbetrieb verwiesen. Das begründet Köster wie folgt: „Vertriebsseitig empfiehlt Mark-E den Kunden bei der Veränderung einer elektrischen Anlage grundsätzlich die Überprüfung durch einen Elektroinstallateur. In der Regel gibt es einen baulichen Hintergrund, warum Veränderungen an den Zählern vorgenommen werden.“

Für den Austausch der Zähler sei grundsätzlich der Messstellenbetreiber – also hier Enervie Vernetzt – zuständig. Enervie Vernetzt wiederum habe bei der Installation von Zählern grundsätzlich keine personellen Engpässe.

„Wenn der Kunde seine Anlage verändern und von einem Zähler auf zwei Zähler umbauen möchte, ist dies selbstverständlich eine Angelegenheit des Kunden“, sagte Köster

Dies sei keinesfalls eine Besonderheit von Enervie, sondern sei in den allgemeinen Anschlussbedingungen vorgesehen. Nachdem der vom Kunden beauftragte Installateur die Kundenanlage umgebaut habe, könne er einen Zählersetzungsantrag im Portal von Enervie Vernetzt stellen. Anschließend erfolge dann die Zählersetzung durch Enervie Vernetzt.

Wasserpreise aus Hagen versendet

Zu Lesermeldungen über Irritationen bei den Wasserrechnungen und zur Übernahme des Vertriebs teilte Köster folgendes mit: „Es wurden im Rahmen der Übernahme keine falschen Wasserrechnungen versendet. Richtig ist, dass Mark-E bei dem Begrüßungsschreiben, mit dem auch die Abschlagspläne versendet wurden, fälschlicherweise ein fehlerhaftes Preisblatt Wasser beigefügt hat. Dieses beinhaltete die gültigen Wasserpreise in Hagen und nicht die gültigen Wasserpreise für Werdohl und Plettenberg“, so Köster.

Als man den Fehler festgestellt habe, sei über eine Pressemitteilung eine Entschuldigung erfolgt mit dem Hinweis, dass die hinterlegten Wasserpreise im System korrekt sind und somit die Abschläge richtig berechnet wurden. Aufgrund der umfangreichen Anpassungen im Rahmen der Energiepreisbremsen habe sich der Versand der Abschlagspläne leicht verzögert. Diese seien jedoch korrekt berechnet worden – mit Berücksichtigung der Entlastungen aus den Energiepreisbremsen.