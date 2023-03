Alt Werdohl: „Wahnsinn vom Bodensee“ trifft auf Trommelpapst

Von: Michael Koll

Stella Tonon wird am 31. März im Rahmen der Go Music-Live-Konzert-Reihe ins Alt Werdohl kommen. © A1 Records

Der als der „Wahnsinn vom Bodensee“ bezeichnete österreichische Gitarrist Benni Bilgeri zählt zu den auffälligsten und aufregendsten Gitarristen der Gegenwart. Wer ihn live erleben möchte, sollte sich die Go Music-Veranstaltung Ende März vormerken.

Werdohl –Durch seine exaltierte und extravagante Art Gitarre nicht nur zu spielen, sondern zu leben, bereichert Bilgeri immer wieder live wie im Studio unterschiedlichste musikalische Projekte. Von Al Jarreau bis Zuccchero befinden sich verschiedene Stationen wie auch die Pointer Sisters, Sir Cliff Richard, Tom Waits, Billy Cobham, Chris Thompson, Gitte Haenning und viele andere auf der musikalischen Reise seines Lebens.

Manni von Bohr. © A1 Records

Während der Corona-Pandemie gründetet er ein neues Projekt namens „Dox In A Row“, mit dem er bisher drei Singles veröffentlichte.

Benni Bilgeri ist das perfekte Pendant zur Sängerin Stella Tonon. Denn wenn italienisches Temperament, portugiesisches Feuer und deutsche Coolness in einer Person zusammentreffen, dann ist eines sicher: Das ist außergewöhnlich. Stella Tonon ist genau diese ungewöhnliche Kombination.

Von Blues und Rock bis hin zu Weltmusik, psychedelischer Improvisation und internationalen folkloristischen Interpretationen lebt Stella Tonon hingebungsvoll und intensiv die unterschiedlichen Musikstile auf der Bühne aus. Seit mehr als 20 Jahren begeistert sie mit ihrer eigenwilligen, außergewöhnlichen und mitreißenden Art. Seit einigen Jahren ist sie festes Mitglied als Frontfrau von Peter Burschs „Bröselmaschine“ und tourt mit der Krautrock Band quer durch Deutschland.

Auch Manni von Bohr, der Drummer der Go Music-Konzerte im März, genießt Weltruhm. Er gilt als Koryphäe des Drumsounds. Das US-Magazin „Modern Drummer“ bezeichnete ihn als „The Pope of Drumming“ („Papst des Trommelns“). Mit viel Knowhow und Technik begeistert er weltweit Musikfans.

Benni Bilgeri. © A1 RECORDS

Ob als Solokünstler oder in Duo-Konzerten mit anderen Drummern und Percussionisten: Manni von Bohr liefert immer einen beachtlichen Drumsound. Er ist Drummer der legendären Band „Birth Control“, ist unter anderem mit Gitarrist Randy Hansen auf Tour und seit einiger Zeit der Drummer der Band Bröselmaschine. Manni von Bohr spielte unter anderem auch bei Helge Schneider.

Komplettiert wird die März-Besetzung natürlich durch den Vater der Go Music, Martin Engelien. Als begnadeter Bassist und musikalischer Direktor der „Klaus Lage Band“ begeisterte Martin Engelien bereits in jungen Jahren ein weltweites Publikum. Die Idee für die Kultkonzertreihe Go Music ist Backstage bei „Wetten, dass?“ entstanden und seitdem zu einem absoluten Publikumsliebling avanciert.

Das Konzert findet am Freitag, 31. März, statt. Einlass wird ab 19 Uhr gewährt.