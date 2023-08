Halbjahresbilanz: Vossloh legt stärker zu als erwartet 

Unternehmen vermeldet Rekorde

+ © Griese Der Bahntechnikkonzern Vossloh geht weiter wirtschaftlich erfolgreich durch das Jahr 2023. Jetzt hat das Unternehmen neue Zahlen vorgelegt. © Griese

Der Vossloh-Konzern hat den Kurs des nachhaltigen und profitablen Wachstums im ersten Halbjahr fortgesetzt. Der Auftragseingang summierte sich Unternehmensangaben zufolge in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf 688,8 Millionen Euro und erreichte damit etwa das Niveau des Vorjahreszeitraumes von 693 Millionen Euro, dem bislang höchsten Auftragseingang innerhalb eines Halbjahres in der 135-jährigen Unternehmensgeschichte.

Werdohl ‒ Der Auftragsbestand erreichte zum 30. Juni einen Wert von 859,4 Millionen Euro und übertraf damit den Vorjahreswert von 827,9 Millionen Euro um 3,8 Prozent. Zu dem Anstieg hat auch ein weiterer Großauftrag für Schienenbefestigungssysteme zum Bau einer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke in China mit einem Volumen von insgesamt knapp 50 Millionen Euro beigetragen, den Vossloh im Juni gewonnen hat.

Neuer Halbjahres-Rekord

Der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten dieses Jahres erreichte mit 600,6 Millionen Euro einen neuen Rekord auf Halbjahressicht im Kerngeschäft Bahninfrastruktur und übertraf das Vorjahresniveau von 476,4 Millionen Euro um 26,1 Prozent. „Alle Geschäftsbereiche trugen wesentlich zum signifikanten Umsatzanstieg bei“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Das operative Ergebnis (Ebit) von Vossloh knüpfte an die positive Entwicklung im Auftaktquartal dieses Jahres an und stieg im ersten Halbjahr auf 49,3 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahreswert von 28,9 Millionen Euro entsprach das einem Zuwachs um 70,4 Prozent. Die Ebit-Marge, also das Verhältnis des Ebits zum Umsatz, legte um 2,1 Prozentpunkte auf nun 8,2 Prozent zu. Der Wert spricht für eine solide Ertragskraft.

Weniger Aufträge, mehr Umsatz

Besonders erwähnenswert ist die signifikante Verbesserung des Free Cashflows, der Auskunft darüber gibt, wieviel des erwirtschafteten Gewinns am Ende für Dividendenausschüttungen, Aktienrückkäufe oder Schuldentilgung zur Verfügung steht. Der Wert stieg von -42 Millionen Euro im Vorjahr auf +37,5 Millionen im ersten Halbjahr 2023.

Im Geschäftsfeld Fastening Systems, das am Stammsitz Werdohl angesiedelt ist, sank das Auftragsvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40,5 Millionen Euro auf 233,6 Millionen Euro. Der Umsatz dort legte allerdings signifikant auf 186,1 Millionen Euro (Vorjahr: 148,9 Millionen Euro) zu. WesentlicheTreiber hierfür sind nach Angaben des Unternehmens gestiegene Projektumsätze in China und Mexiko, aber auch in Deutschland.

Höherer Jahresumsatz erwartet

Das Ebit im Geschäftsbereich Core Components, zu dem auch die Spannklemmenfertigung in Werdohl gehört, konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum annähernd verdoppelt werden und stieg von 17,3 Millionen auf nun 33,8 Millionen. Die Ebit-Marge verbesserte sich deutlich von 8,1 auf 12,8 Prozent, was für eine gute Rentabilität spricht.

Angesichts der guten Zahlen hat Vossloh die Umsatz- und Ergebnisprognose bereits im Juni angehoben. Jetzt ist von einem Jahresumsatz zwischen 1,125 und 1,2 Milliarden Euro die Rede. Das Jahresergebnis vor Zinsen und Steuern soll zwischen 87 und 94 Millionen Euro liegen.