Vossloh-Haus ist verkauft – Käufer verspricht: „Es soll wieder blühen“

Von: Volker Griese

Teilen

Das Vossloh-Haus an der Neustadtstraße wurde nach dem Brand am Pfingstsonntag 2020 nur notdürftig gesichert. Seitdem verfällt es zusehends. © Griese, Volker

Es hat eine lange und interessante Geschichte, das Haus mit der Nummer sechs an der Neustadtstraße. Nach einem Brand vor gut drei Jahren wollte der Besitzer es eigentlich wieder aufbauen. Jetzt hat er es verkauft. Schon bald könnte ein neues Kapitel in der Geschichte dieses Hauses aufgeschlagen werden.

Werdohl – Als eins von einstmals sieben gleichartigen Bürgerhäusern, die teilweise kleine Handwerksstätten beherbergten, wurde es nach dem großen Dorfbrand von 1822 errichtet. Ein bedeutender Werdohler Unternehmer wurde dort geboren und legte dort später den Grundstein für ein Weltunternehmen: Der Schmied Eduard Vossloh stellte dort im Auftrag der Königlich Preußischen Eisenbahn Federringe für die Schienenbefestigung her. Heute liefert die Firma Vossloh Schienenbefestigungen in alle Welt.

In der Nacht zum 31. Mai 2020, dem Pfingstsonntag, wurde das denkmalgeschützte Haus dann durch einen Brand stark beschädigt, auch ein 54-jähriger Mann kam bei diesem Feuer ums Leben. Der Eigentümer wollte das Haus eigentlich wieder aufbauen, scheiterte mit seinem Vorhaben aber wohl an behördlichen Vorgaben. Angeblich habe er einen Anbau errichten wollen, das Vorhaben sei aber mit dem Bebauungsplan nicht vereinbar gewesen, heißt es. Bürgermeister Andreas Späinghaus berichtete auf Nachfrage zudem von Forderungen der Oberen Denkmalbehörde, die schwer zu erfüllen gewesen seien. „Ich habe auch einmal überlegt, ob die Stadt das Haus kaufen sollte, aber das wäre der Politik wohl nur schwer zu vermitteln gewesen. Dafür haben wir einfach kein Geld“, sagt Späinghaus.

Von Vossloh-Seite gab es keine Bemühungen, das Haus zu kaufen und wieder herzurichten. Weder das Unternehmen noch die Familie hatten daran Interesse.

So gingen Monat um Monat und Jahr um Jahr ins Land, ohne dass die schwer beschädigte Immobilie wieder instand gesetzt wurde. Das Gebäude wurde nur notdürftig gesichert, aber die Bausubstanz war und ist Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert.

Jetzt gibt es für das Vossloh-Haus aber einen Hoffnungsschimmer am Horizont: Der Werdohler Immobilienmakler Harun Cici hat das Haus in der unmittelbaren Nachbarschaft seines Geschäfts gekauft. Er wolle es wieder herrichten, sagte Cici auf Nachfrage. „Es soll wieder blühen, ich möchte etwas Schönes schaffen“, sagte er, ohne schon konkrete Pläne zu verraten. Der Eigentümerwechsel werde auch erst zum 1. Januar 2024 vollzogen, bremste Cici die Erwartung, dass jetzt schnell mit dem Wiederaufbau des Hauses begonnen werden könne. Was genau geplant ist, muss also im Moment noch unbeantwortet bleiben. „Ich bin offen für Ideen“, warb Cici um Vorschläge, was man aus dem geschichtsträchtigen Haus mit der Nummer sechs machen könnte.