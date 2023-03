Kontinuität wichtig: Vossloh bindet zwei Vorstandsmitglieder

Von: Volker Griese

Stammsitz der Vossloh AG in Werdohl: Vor allem das dort angesiedelte Geschäftsfeld Fastening Systems ist Unternehmensangaben zufolge klar auf Erfolgskurs. © Griese, Volker

Der Aufsichtsrat der Vossloh AG hat die Amtszeiten und Verträge von zwei Vorstandsmitgliedern um weitere fünf Jahre verlängert. Finanzvorstand Dr. Thomas Triska und Jan Morris Furnivall, Manager für die operativen Geschäfte, bleiben dem Konzern damit bis zum 31. Oktober 2028 erhalten. Aufsichtsratschef Grube äußerte sich zufrieden.

Werdohl – Der Balver Thomas Triska und Jan Furnivall aus Meerbusch gehören dem Vorstand seit November 2020 an und haben bereits zuvor über viele Jahre in verschiedenen Führungspositionen im Vossloh-Konzern die Zukunft des Unternehmens wesentlich mitgestaltet. Mit der Wiederbestellung würdige der Aufsichtsrat die „sehr erfolgreiche Arbeit“ der beiden Vorstandsmitglieder und sichere die langfristige Fortführung des Erfolgskurses des Unternehmens, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Dr. Thomas Triska © Vossloh AG

Die positive Entwicklung von Vossloh während der vergangenen Jahre gehe nicht zuletzt maßgeblich auf das Vorstandsteam um den Konzern-Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzenden Oliver Schuster zurück, wird der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Rüdiger Grube, früher Top-Manager unter anderem bei Daimler und der Deutschen Bahn, in der Mitteilung zitiert. Triska und Furnivall hätten in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie „wesentliche Säulen des Unternehmenserfolgs“ seien. Grube: „Die Bahnindustrie ist weltweit auf Wachstumskurs. Mit den getroffenen Entscheidungen stellen wir sicher, dass Vossloh seine ambitionierten Ziele auch in Zukunft erreichen wird.“

Jan Morris Furnivall © Vossloh AG

Auch Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG, begrüßte die Personalentscheidung, durch die die Zusammenarbeit langfristig fortgesetzt werden könne. „ Unterstützt durch den Aufsichtsrat und im Team mit allen Kolleginnen und Kollegen haben wir Vossloh in den vergangenen Jahren zu einem schlagkräftigen, innovativen und kundenorientierten Unternehmen geformt und gemeinsam die Weichen für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft gestellt“, fand Schuster. In einer Zeit, in der die Bahn als nachhaltiger Verkehrsträger eine Renaissance erlebe und die Industrie sich mit hoher Dynamik verändere, seien Stabilität und Kontinuität an der Unternehmensspitze entscheidende Erfolgsfaktoren. Er freue sich, wird Schuster zitiert, den Erfolgskurs gemeinsam mit Triska und Furnivall fortzusetzen und „den weltweiten Trend hin zu mehr schienengebundener grüner Mobilität aktiv zu gestalten.“

Dr. Thomas Triska, seit Anfang 2009 bei Vossloh, verantwortet bei der Vossloh AG die Zentralbereiche Rechnungswesen und Steuern, Controlling, die Steuerung von Zahlungsströmen und die Finanzkommunikation. Jan Furnivalls Aufgabengebiet sind die Zentralbereiche Vertrieb, Technik, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie Marketing. Beide rückten im November 2020 für den ausgeschiedenen Dr. Karl Martin Runge in den Vossloh-Vorstand nach.