Vossloh-Beschäftigte wählen neuen Betriebsrat

Werdohl - Die Belegschaft von Vossloh AG und Vossloh Fastening Systems hat vor einigen Tagen ihren neuen Betriebsrat gewählt. Der hat jetzt den 55-jährigen Andreas Kretschmann erneut zum seinem Vorsitzenden bestimmt. Der Sozialversicherungsfachangestellte aus Neuenrade strebt aber noch weitere Ämter in der Arbeitsnehmervertretung des Konzerns an.

Bei den jüngsten Betriebsratswahlen am Vossloh-Stammsitz Werdohl und an den Standorten Lüdenscheid und Wadern-Büschfeld/Saarland wurde nicht nur Andreas Kretschmann wieder zum Vorsitzenden gewählt. Auch sein Stellvertreter Martin Klaes und Nadine Raabe wurden wiedergewählt. Sechs Mitarbeiter wurden erstmals in die Arbeitnehmervertretung gewählt: Sylvia Becker, Mareen Schmitz, Tobias Gärtner, Eugen Gart, Markus Schwarzer, und Markus Sewald.

Seit April vertritt Kretschmann außerdem erneut die Arbeitnehmerinteressen im Aufsichtsrat der Vossloh AG. Es warten aber noch größere Herausforderungen auf ihn. Hintergrund ist, dass sich die Vossloh AG von ihrem in Kiel angesiedelten Geschäftsfeld Vossloh Locomotives GmbH trennen möchte. Bei einem Verkauf dieses Unternehmensteils würde der dort beschäftigte Vorsitzende des Europäischen und des Konzernbetriebsrates, Michael Ulrich, seinen Posten räumen.

Kandidat für Konzernbetriebsrat

Kretschmann, bislang stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrates, steht als Nachfolger für den Konzernbetriebsrat bereit und ist bislang auch der einzige Bewerber. Und auch an die Spitze des Europäischen Betriebsrats, der die grenzüberschreitende Arbeitnehmerrechte für die Vossloh-Beschäftigten in zehn europäischen Ländern wahrnimmt, könnte der Mann aus Neuenrade rücken. „Die bisherige stellvertretende Vorsitzende möchte auf die Kandidatur für den Vorsitz verzichten“, weiß Kretschmann.

Familienfreundliche Unternehmenspolitik

Der 55-Jährige verweist auf Erfolge, die der Konzernbetriebsrat errungen habe, und von denen auch kleine Standorte des Konzerns profitierten: „Erstmals ist es uns gelungen, eine Betriebsvereinbarung über die Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schließen, die in Kürze kommuniziert wird“, berichtete Kretschmann. Darin sei zum Beispiel das mobile Arbeiten von zuhause geregelt. Darüber hinaus gebe es ein Programm, das Vossloh-Mitarbeitern Unterstützung bei den Themen Kinder und Pflege zuteil werden lasse.

Auch die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit sei bei Vossloh mittlerweile möglich. Kretschmann begrüßt diese Entwicklung: „Vossloh bekennt sich damit zu einer familienfreundlichen Unternehmenspolitik“, sagte er.