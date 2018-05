Vossloh ändert Pläne: AG-Verwaltung wird nicht neu gebaut

+ © Griese Der Verwaltungstrakt der Vossloh-AG wird nun doch nicht neugebaut, sondern renoviert. Die rechts davon liegenden Hallen werden dagegen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. © Griese

Werdohl - Die Firma Vossloh hat die Pläne für den Neubau am Stammsitz in Werdohl noch einmal leicht verändert. Das hat Christian Renners, Geschäftsführer des in Werdohl ansässigen Geschäftsfeld Fastening Systems, auf Nachfrage bestätigt.