Tipps gegen die Tricks der Ganoven

Werdohl - Was man tun kann, um sich gegen Kriminalität zu wappnen, will Frank Enser vom Kommissariat Vorbeugung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am kommenden Dienstag, 6. Februar, ab 16 Uhr in einem etwa zweistündigen Vortrag im Gemeinschaftsraum des Nachbarschaftshilfezentrums Ütterlingsen (Danziger Straße 9) erklären.