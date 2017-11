Kinder frühzeitig für das Lesen begeistern

+ © Wilczek Musiker Chris Kramer, der zuletzt auch in der Band von Peter Maffay spielte, erzählte 90 Drittklässlern die Geschichte „Der kleinen Mundharmonika“. © Wilczek

Werdohl - Zum bundesweiten Tag des Vorlesens am Freitag fanden auch in Werdohl besondere Aktionen statt, um den Nachwuchs bereits frühzeitig für das Lesen zu begeistern. Bürgermeisterin Silvia Voßloh las im Rathaus vor und Chris Kramer war in die Stadtbücherei gekommen.