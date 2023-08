Von Klassik bis Party: MJO begeistert im Festsaal

Von: Michael Koll

Durch alle Epochen und Stile der Filmmusik nahmen die Musiker des MJO am Sonntag ihr Publikum mit. Dieses zeigte sich begeistert und spendete langanhaltenden Applaus für die Darbietung. © Michael Koll

Abermals hat sich das Märkische Jugendsinfonieorchester (MJO) bei seinem Sommerkonzert im Festsaal Riesei selbst übertroffen. Nach zweieinhalbstündigem Musikgenuss – zuzüglich Pause – feierte das Publikum die Instrumentalisten an diesem Sonntagnachmittag zum wiederholten Male wie Popstars.

Werdohl – Film-Soundtracks standen bei dieser Inszenierung des MJO im Fokus. Los ging es mit dem Vorspiel zum „Lohengrin“ von Richard Wagner. Einst hatte dieser das Werk in einer Zeit weit vor dem Siegeszug des Celluloids geschrieben. Es eröffnete am Sonntag klanglich einen weiten Raum, dessen Leere – etwa eines kargen Bühnenbildes – es zu füllen galt. Zum Programm gehörte diese Komposition übrigens, da Charlie Chaplin sie in „Der große Diktator“ auf die Leinwand brachte.

Bei „Yes, we have no bananas“ von Frank Silver gelang es vielen Musikern auf der Bühne nicht, sich ein Lächeln zu verkneifen. Doch so lustig blieb es nicht das gesamte Konzert über. Es folgte ein Parforceritt durch das Spektrum der Gefühle. „Dances with wolves“ von John Barry etwa ließ bei all der drohenden Dramatik zugleich Hoffnung anklingen.

Auszüge aus den Werken John Williams’ für den exakt 30 Jahre alten Streifen „Schindlers Liste“ setzten hingegen eine schwere, bittere Süße in Noten um.

Lalo Schifrins „Missiom impossible Theme“ ist nicht weniger als ein ikonischer Cinemascope-Evergreen, der die Zuschauer im Saal beinahe von den Stühlen fegte. Die unverkennbare Melodie schien bei dieser MJO-Darbietung stets über seine eigenen Füße zu stolpern, hielt aber jederzeit akkurat die Spur: Ein Beleg dafür, dass bei diesem Konzert grandiose Könner an ihren jeweiligen Instrumenten tätig waren.

Geigen-Solist Anar Bramo hatte eigenhändig eine Fantasy komponiert, die sehr frei Motive aus den jeweiligen Carmen-Interpretationen von Pablo de Sarasate und Georges Bizet miteinander kombinierte. Die ersten stehenden Ovationen gab es an dieser Stelle – und allmählich spürten die Menschen im Saal, dass dies ein mehr als großartiges Konzert werden sollte.

Leichtfüßig ist die „Harry Potter Symphonic Suite“ von John Williams, die das MJO mit Harfinistin Anke Schüppel-Slojweski einleitete. Ron Goodwins „Miss Marple Theme“ riss dann alle Anwesenden mit. Der Flair eines klassischen Konzerts wich endgültig einer ausgelassenen Party-Atmosphäre.

Das Menuett aus dem Streichquintett op. 13, Nr. 5 von Luigi Boccherini verströmte eine fragile Zärtlichkeit, während der „Säbeltanz“ aus dem Balett „Gayaneh“ von Aram Khachaturian einen furios-atemraubenden Höhepunkt dieses hochmusikalischen Nachmittags bot.

Abermals eine Soundtrack-Arbeit von John Williams erklang. Der 1976 erschienene Kinofilm „Star Wars“ verdankt seinen Welterfolg nicht zuletzt der Musik dieses Komponisten.

Vor den Zugaben zeigte sich Bürgermeister Andreas Späinghaus (SPD) beinahe sprachlos. Er forderte alle im Publikum auf, von diesem Erlebnis in den kommenden Tagen und Wochen jeder und jedem zu erzählen. Und er stellte fest: „Ab heute wissen wir, warum dieser Saal Festsaal heißt.“ Das Publikum stimmte ihm laut applaudierend zu.

Nach mehr als zweieinhalb Stunden endete ein denkwürdiges und von Dirigent Thomas Grote geleitetes Konzert mit den allseits bekannten Klängen aus den bereits Kult gewordenen „Indiana Jones“-Filmen.