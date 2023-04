Von der Nordsee ins Sauerland: Die kuriose Geschichte eines Spargel-Händlers

Von: Ina Hornemann

Karl Dingwerth nimmt mit Beginn der Spargelsaison wöchentlich 130 Kilometer Anfahrt aus Glandorf auf sich, um in Werdohl Spargel und Obst zu verkaufen. Es ist der einzige Markt der Region, den der Landwirt ansteuert – weil ihm die Kunden so treu und liebgewonnen sind. © Hornemann

Karl Dingwerths Kunden läuft das Wasser schon im Munde zusammen, wenn sie sich seinem Stand nähern. Auf den frischen Spargel des Glandorfer Landwirts freuen sich die Wochenmarktbesucher schon seit Tagen: „Endlich sind Sie wieder da!“, rufen sie ihrem Versorger fröhlich zu. Dass er in der Saison wöchentlich 130 Kilometer Anfahrt nur für Werdohl auf sich nimmt, hat eine skurrile Geschichte.

Werdohl –30 Jahre ist es her, dass Karl Dingwerth mit seiner Frau in Osnabrück shoppen war. „Wir wollten in der Nordsee was essen. Es war so voll, dass wir uns zu zwei Damen mit an den Tisch setzten. Wir kamen ins Gespräch und die Frauen erzählten, dass es in Werdohl keinen Spargelhändler gibt. So bin ich hier gelandet und seit 30 Jahren mit den Kunden verbunden“, berichtet Karl Dingwerth.

Der Werdohler Wochenmarkt ist deshalb der einzige in dieser Region, den der Landwirt ansteuert. „Sonst nur im Kasseler Raum“, erklärt der 58-Jährige. Ein paar Minuten Verweilzeit an seinem Marktstand verdeutlichen, warum sich die lange Anreise lohnt. Es ist eine Mischung aus Wiedersehensfreude und Appetit, die die Kundschaft anlockt. Renate und Willi Lechtenfeld bestellen gleich 26 Stangen. Die werden zuhause nur mit Wasser, Salz, Zucker und Butter ins heiße Wasser gelegt. Dazu gibt es Kochschinken, Kartoffeln und braune Butter – „Ein Gedicht!“, freut sich das Ehepaar schon auf eine köstliche Mahlzeit, die eben nicht ganzjährig in dieser Qualität verfügbar ist.

Stichtag auf dem Glandorfer Hof ist der 20. Februar. „Dann müssen die Tunnelfolien auf den Feldern liegen“, erklärt Karl Dingwerth. Wäre das Frühjahr ein wenig sonniger und weniger regenerisch gewesen, wäre er vielleicht schon eine Woche früher nach Werdohl angereist. Alles gibt es noch nicht – zum Beispiel den beliebten Bruchspargel zum kleineren Preis. Stattdessen erlässt der Markthändler einen Rabatt auf die etwas krummeren Stangen. Zehn Sorten baut er an, insgesamt gibt es 40 bis 50. „Im Sauerland wird gerne der dicke Spargel gegessen“, hat er festgestellt. Die Gastronomie bevorzugt etwas schlankere Exemplare.

Welcher Spargel am besten schmeckt, mag Karl Dingwerth nicht zu beurteilen. „Ich mag jeden. Und zwar in allen Variationen. Pur, mit Hollandaise oder Butter, als Auflauf oder im Salat...“

Das Geschmacksgeheimnis liege schlichtweg in der Frische. Karl Dingwerth demonstriert den berühmten Quietschtest, indem er die Stangen aneinanderreibt. „So bleibt der, wenn man ihn im Pergamentpapier lässt und ungeschält in den Kühlschrank legt. Drei bis vier Tage geht das gut“, verrät der Landwirt, wie das kostbare Gemüse seine Qualität behält. Er baut es auf Sandboden an. „Es gibt aber auch Kollegen, die schwerere Böden bevorzugen. Da wächst auch anständiger Spargel drin.“

Zum Stechen kommen jedes Jahr bewährte Kräfte aus Polen, mit denen Familie Dingwerth schon viele Jahre zusammenarbeitet. „Gute Leute, die wissen, wie man damit umgehen muss, das ist in der Branche ganz wichtig.“

Jede kaputte Stange ist letzlich ein Ärgernis, denn begehrt sind natürlich die besonders schön gewachsenen lange und glatte Stücke. „Obwohl sogar ein Hohlspargel genauso schmackhaft sein kann“, erklärt Karl Dingwerth. An einer längs auseinandergebrochenen Stange zeigt er aber, warum er jene Exemplare nicht verkauft: „Es könnte sein, dass die Schale nach innen gewachsen ist. Das kann ich nicht sehen. Mit so einem Produkt würde ich jede wackere Hausfrau verärgern.“ Das hat Karl Dingwerth in 30 Jahren noch nie riskiert. Und auch deshalb ist er in Werdohl so gerne gesehen.