Vom Nichtschwimmer zur Wasserratte in zwei Wochen

Von: Volker Griese

Teilen

Stolz halten einige Kinder ihre Seepferdchen-Abzeichen in die Kamera: Es weist sie als Schwimmanfänger aus. © Griese, Volker

Nach den Verkehrsunfällen ist Ertrinken die zweithäufigste Art tödlich verlaufender Unfälle im Kindesalter. Noch weitaus höher ist die Zahl der „Beinahe-Ertrinkungsunfälle“ mit nicht selten schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Besonders gefährdet sind Kinder bis ins Grundschulalter hinein. Deshalb ist es wichtig, dass Kinder schwimmen lernen. Ab etwa fünf Jahren sind sie dazu in der Lage.

Werdohl – Die DLRG-Ortsgruppe und der SV 08 Werdohl haben deshalb in den vergangenen zwei Wochen wieder Anfänger-Schwimmkurse für Kindert angeboten: Im Ütterlingser Freibad konnten 20 Kinder in zwei Gruppen das auch „Seepferdchen“ genannte Frühschwimmerabzeichen erwerben. Die meisten Mädchen und Jungen haben nach täglichem Üben die Anforderungen auch schließlich erfüllt.

Sichere Schwimmer sind die Kinder übrigens allein durch den Erwerb des „Seepferdchen“-Abzeichen noch nicht. Die DLRG-Ortsgruppe bietet deshalb am Samstag, 26. August, noch einmmal eine Veranstaltung für Kinder und deren Eltern an, bei der Tipps und Tricks für den Aufanthalt im Wasser vermittelt werden sollen. Dann wird es unter anderem um Wasserbewältigung, Schwimmen, Springen und Tauchen, aber auch um den Einsatz und Nutzen von Schwimmhilfen gehen. Die kostenlose Veranstaltung für maximal 50 Personen findet von 13 bis 15 Uhr im Ütterlingser Frei- und Hallenbad statt. Der Eintritt ins Schwimmbad ist an diesem Tag für ein Kind und eine erwachsene Begleitperson frei. Anmeldungen nimmt die DLRG bis zum 21. August über ihre Internetseite www.werdohl.dlrg-de entgegen.

Strahlende Gesichter trotz regnerischen Wetters: Im Freibad lernten diese Kinder von erfahreren Trainern der DLRG und des SV 08, wie man sich im Wasser sicher bewegt. © Griese

Peter Guder vom SV 08 betonte beim Gespräch am Beckenrand, wie wichtig die Schwimmausbildung für Kinder sei, vor allem nach der Corona-Pandemie: „Wir haben drei Jahre aufzuholen, weil die Kinder in dieser Zeit nicht mit ihren Eltern oder Groeßltern zum Schwimmen gegangen sind“, erinnerte er daran, dass solche Unternehmungen während der Pandemie zeitweise auch gar nicht möglich gewesen sind. Aber auch die Schulen könnten eine Schwimmausbildung kaum gewährleisten, weil ihnen dafür schlichtweg das Personal fehle. „Die Schwimmbadbesuche im dritten beziehungsweise fünften Schuljahr sind deshalb auch mehr eine Wassergewöhnung als ordentlicher Schwimmunterricht“, beschrieb der Trainer des Werdohler Schwimmvereins die Situation.

Ganz anders verlief das Ferienangebot von SV08 und DRLG im Freibad: Für die in zwei Gruppen aufgeteilten 20 Kinder standen an fast jedem Tag zehn Betreuer zur Verfügung, um die kleinen Schwimmerinnen und Schwimmer zu fördern, aber auch zu fordern. So blieb kein Kind im Wasser unbeaufsichtigt. Und am Ende der zwei Wochen hatte dann fast jedes Kind das begehrte Basis-Schwimmabzeichen in den Händen.