Aus dem Kriegsgebiet in den Unterricht: Ukrainer freuen sich über Deutschkurs

Von: Christos Christogeros

Freuten sich über die guten Ergebnisse ihrer Schützlinge: Die Kursleiterinnen Renate Rothenberg (mittlere Reihe, zweite von links) und Simone Simon-Bömer (hinten rechts). © TITTEL

Ein besonderes Spannungsfeld: Auf der einen Seite die Sorge um die Familie und die Freunde, die unter Bombardierungen, Hunger und Kälte leiden, auf der anderen Seite der Wunsch, in der neuen – wenn auch nur zeitweisen – Heimat richtig anzukommen: Dieser Spagat gelang jetzt 16 Teilnehmern des Deutschkurses der Volkshochschule Lennetal (VHS).

Plettenberg –Angekommen in Deutschland, steht vormittags an fünf Tagen in der Woche die deutsche Sprache auf dem Programm. 16 Teilnehmer – mehrheitlich aus der Ukraine, aber auch aus fünf weiteren Nationen – haben seit Juni 2022 an einem Integrationskurs der VHS Lennetal in Werdohl teilgenommen.

Unterstützt von ihren Kursleitungen hätten sich alle Teilnehmer mit viel Fleiß und Engagement in 600 Unterrichtseinheiten durch die Grammatik und den Wortschatz der deutschen Sprache sowie in 100 Unterrichtseinheiten durch die vielen Informationen zum Leben in Deutschland gekämpft.

„Im Kopf die bedrohte Heimat, wurden mit immer wieder neuer Anstrengung Tests und letztlich die Abschlussprüfung absolviert“, erklärt Kursleiterin Renate Rothenberg. Viele Teilnehmer seien erst nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar vergangenen Jahres nach Deutschland gekommen, während ihre Familien und Freunde noch in der Ukraine oder in anderen Kriegs- oder Krisengebieten lebten. „Man kann sich vorstellen, mit wie vielen Sorgen und Ängsten die Kursteilnehmer belastet sind und wie schwierig die regelmäßige Kursteilnahme für sie oft ist“, erklärt Simone Simon-Bömer, ebenfalls Kursleiterin.

Insoweit sei es ein großer Erfolg, dass von den 16 Teilnehmern an der Abschlussprüfung „Deutschtest für Zuwanderer“ (DTZ) elf das B1-Niveau erreicht haben. Damit seien sie in der Lage, die deutsche Sprache in Grundzügen selbstständig zu verwenden.

Fünf Teilnehmer haben das Sprachniveau A2 erreicht und sich mehrheitlich entschlossen, ihre Chance auf weitere 300 Stunden Integrationskurs und eine weitere Prüfung zu nutzen.

Acht Kursteilnehmer besuchten aktuell bereits einen Berufssprachkurs mit dem Zielsprachniveau B2 bei der VHS Lennetal, um dem Arbeitsmarkt mit vertieften Deutschkenntnissen und ihren in ihrem Heimatland erlernten Berufen zeitnah zur Verfügung zu stehen.

Nun hofften alle Beteiligten auf eine schnelle und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt oder in weiterführende Bildungs- und Ausbildungsinstitutionen.