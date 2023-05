Mehr als 500 Besucher am Kettling: Familienfest der Firma Kracht

Von: Michael Koll

Viel los war am Samstag auf dem Gelände des Fluidtechnik-Produzenten Kracht im Gewerbegebiet Kettling. Für das Familienfest hatten sich mehr als 500 Personen angemeldet. © Koll

Mehr als 500 Besucher kommen zum Familienfest ins Gewerbegebiet Kettling.

Werdohl – Erstmals seit 2020 fand beim Unternehmen Kracht im Gewerbegebiet Kettling wieder ein Familientag statt. Dieses Mal waren die Führungen für die Angehörigen der derzeit 412 Firmen-Beschäftigten am Standort Werdohl nicht mehr pandemiebedingt auf kleine Gruppen beschränkt.

Pommes und Bürger am Food-Truck

Alle durften sich frei im Werk des Fluidtechnik-Produzenten bewegen. Allerdings zogen es die meisten ohnehin vor, bei am Samstag sehr sonnigem Wetter draußen beieinander zu sitzen. An einem Food-Truck gab es Pommes und Burger. Zwei Stelzenläufer und Jongleure sorgten für eine kurzweilige Wartezeit, denn vor dem Essens- und Getränkeständen bildeten sich lange Schlangen.

Zwei neuen Hallen gebaut

535 Anmeldungen lagen bis Freitagmittag bei den Verantwortlichen von Kracht vor. Doch auch spontane Besucher wurden nicht an den Werkstoren zurückgewiesen. Und so konnten alle, die mochten, sehen, dass in den drei Jahren seit dem bis dato letzten Familientag zwei neue Hallen auf dem Kracht-Gelände gebaut worden waren. Zudem konnten sich die Kollegen untereinander einmal in ungezwungener Atmosphäre kennenlernen, schließlich seien im Vergleich zu 2020 gut 100 neue Mitarbeiter eingestellt worden, um der Fluktuation zu begegnen, erklärten Marketingleiter Johannes König und Firmen-Gesellschafter Heiko Zahn.

Gewinnspiel für die Gäste

Bei einem Rundgang durch das Unternehmen hatten die Besucher schließlich die Möglichkeit zu schätzen, wie viele Maschinenteile in einem großen Acrylglas-Zylinder untergebracht waren. Die besten Tipps wurden mit Preisen belohnt: Der Erstplatzierte erhielt einen Besuch mit Übernachtung für vier Personen im Heidepark in Soltau. Für die Zweit- und Drittplatzierten geht es ebenfalls in einen Freizeitpark. Sie fahren für einen Tag nach Brühl ins Phantasialand beziehungsweise nach Bottrop in den Movie Park.