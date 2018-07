News-Ticker zum Vogelschießen in Werdohl: Wer avanciert zum Regenten?

Werdohl - Das 188. Werdohler Schützenfest erlebt am heutigen Montag mit dem Vogelschießen den absoluten Höhepunkt. Um 9.30 Uhr geht es auf dem Festgelände an der Lenneterrasse los. Gesucht werden die Nachfolger von Schützenkönig Klaus-Dieter Webert und Jungschützenkönig Luca Bettelhäuser. Wir berichten hier in einem News-Ticker.

12.21 Uhr: Der Jungschützenkönig heißt Jan-Niklas Schwarzfischer. Der erst 17-Jährige sichert sich die Krone mit dem 345. Schuss.

12.05 Uhr: Es wird immer wärmer unter den Vogelstangen. Die Schützen versuchen sich mit großen Schirmen gegen die Sonne zu sichern.

11.54 Uhr: Auf den Regimentsvogel legt jetzt Thomas Reiche an. Den Jungschützenvogel will Jan Schwarzfischer abschießen.

11.53 Uhr: Jetzt geht es weiter, die Aspiranten nehmen die Reste der Vögel ins Visier. fest steht: den Regimentsvogel wird in diesem Jahr ein Schütze aus der II. Kompanie abschießen.

11.38 Uhr: Es wird eine kurze Schießpause. Bevor es weitergeht, werden die Insignien eingesammelt.

11.36 Uhr: Mit dem 232. Schuss purzelt der linke Flügel aus dem Kugelfang - und jubeln darf Christian Gerding aus der IV. Kompanie.

11.25 Uhr: Bei den Jungschützen ist der linke Flügel gefallen. Maja Bettelhäuser holt ihn mit dem 272. Schuss. Jetzt geht es ums Ganze!

11.20 Uhr: Es geht weiter. Und: Der linke Flügel wackelt...

11.18 Uhr: Pyrotechnik beim Werdohler Schützenfest. Grüner Rauch steigt auf, einen neuen König gibt es aber noch nicht.

11.12 Uhr: Christian Konitzer aus der III. Kompanie schießt mit dem 192. Schuss den rechten Flügel ab.

10.50 Uhr: Bei den Jungschützen ist der rechte Flügel gefallen. Fynn Bettelhäuser mit dem 176. Schuss.

10.42 Uhr: Keine sichtbaren Erfolge für die Schützen. Jetzt mischen sich dafür die Musiker unter das Volk und animieren die besucher mit dem Lied von Franz auf der Vogelwiese zum Mitsingen.

10.16 Uhr: Es stehen übrigens bis jetzt 76 Schützen auf der Schießliste.

10.08 Uhr: Nächste Ziele an beiden Vögeln: die rechten Flügel.

10.06 Uhr: Das Zepter purzelt regelrecht aus dem Kugelfang. Mit dem 55. Schuss schlägt Susanne Schlinkert aus der II. Kompanie zu.

10.03 Uhr: Jetzt geht es auf das Zepter.

10 Uhr: Jetzt ist auch der zweite Apfel gefallen. Markus Bauer aus der IV. Kompanie hat ihn mit dem 41. Schuss heruntergeholt.

9.57 Uhr: Bei den Jungschützen ist das Zepter gefallen: Tatjana Schlinkert mit dem 42. Schuss.

9.56 Uhr: Die musikalische Begleitung erfolgt durch den Musikzug des Versetaler Schützenvereins.

9.54 Uhr: Kurioses am Rande: Polizeibeamte waren am Samstag, gegen 1 Uhr, auf dem Schützenfest in Werdohl unterwegs. Während ihrer Anwesenheit ging keinen Meter neben ihnen ein Mann vorbei, während er einen Joint rauchte. Als die Polizisten ihn ansprachen, warf er den Joint weg, nahm die Beine in die Hand und verschwand Richtung Rathaus. Es konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 23-jährigen Werdohler handelt. Sein Joint wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

9.49 Uhr: Mittlerweile geht es weiter und der Apfel bei den Jungschützen ist unten. Dana Jacke, die Ex-Königin, hat ihn abgeschossen.

9.47 Uhr: Das Schießen muss kurz unterbrochen werden, ein Arbeiter mit Schubkarre passiert den Schießplatz an der Lennepromenade...

9.46 Uhr: 13. Schuss: Fabian Webert holt die Krone beim Jungschützen-Vogel und ist damit Vizekönig der Jungschützen.

9.41 Uhr: André Schmidt schießt mit dem 10. Schuss die Krone ab und ist damit der Vizekönig. Jetzt ist der Apfel das nächste Ziel der Schützen.

9.35 Uhr: Luca Bettlhäuser und Dana Jacke eröffnen das Schießen der Jungschützen.

9.35 Uhr: Zweiter Schuss. Pater Irenäus schießt als Vertreter der katholischen Kirche.

9.33 Uhr: Finaltag beim 188. Werdohler Schützenfest. Stellvertretend für den Bundespräsidenten gibt Bürgermeisterin Silvia Voßloh um 9.33 Uhr den ersten Schuss ab.

9.28 Uhr: In Kürze beginnt das Vogelschießen, gesucht werden dann die Nachfolger von Schützenkönig Klaus-Dieter Webert und Jungschützenkönig Luca Bettelhäuser. Der Schießstand ist bereits fertig präpariert und die beiden Vögel hängen in den jeweiligen Kugelfängen, so dass es gleich losgehen kann.

9.00 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem News-Ticker zum Vogelschießen beim Schützenfest in Werdohl.

