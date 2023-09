Viele Herausforderungen: Auch der Bus macht den Bürgerbus-Fahrern Sorge

Von: Michael Koll

Teilen

Landtagspräsident André Kuper sprach nicht nur mit den Bürgerbusfahrern Roger Elhaus, Wilfried Arlt und Alfred Kleinherne (von links), sondern fuhr auch eine Tour mit. © Michael Koll

„Heute Mittag musst Du mich nicht abholen“, habe die Vierjährige zu ihm gesagt, berichtet Bürgerbus-Fahrer Roger Elhaus. Die Erklärung habe ihn dann allerdings perplex dreinblicken lassen. „Da holt mich mein Erzeuger ab“, seien die Worte des Kindergarten-Mädchens gewesen. Elhaus, 2. Vorsitzender des Werdohler Bürgerbusvereins, schildert dieses Erlebnis bei einer Fahrt mit dem Bus vom Bahnhof nach Pungelscheid. Seine Zuhörer sind Landtagspräsident André Kuper und seine Entourage.

Werdohl – Die Mitglieder des Landtagspräsidiums sind an diesem Tag aus Düsseldorf ins Sauerland gekommen, um mit Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Und dabei hören sie so manche Geschichte, die direkt aus dem Leben kommt. Genau das Leben, von dem einige Wähler glauben, dass es zumeist nicht den Weg in den Plenarsaal findet. Daraus entstehe Politikverdrossenheit, befindet Kuper, der in seiner Funktion 195 Landtagsabgeordnete vertritt.

Um dieser vorzubeugen, machten sich die Berufspolitiker im Rahmen des Programms „Landtag lokal – Demokratie vor Ort“ auf ins Land. Werdohl sei dabei keineswegs ein zufälliges Ziel. Vielmehr habe die Stadt zwischen Lenne und Verse mit einer Wahlbeteiligung von 43,9 Prozent bei der jüngsten Landtagswahl 2022 für ein wenig schmeichelhaftes Aufsehen in der Landeshauptstadt gesorgt.

Einmal im Jahr um den Erdball

Und wenn schon einmal der ranghöchste Politiker Nordrhein-Westfalens mit dem Bürgerbus fährt, möchte Elhaus auch seine Sorgen zur Sprache bringen – nicht bloß Anekdoten erzählen. Der aktuelle Bus habe bereits 200.000 Kilometer auf dem Buckel. „Und wir fahren einmal im Jahr um die Kugel herum“, verrät Busfahrer Wilfried Arlt. Mit „Kugel“ meint er den Planeten – also eine Wegstrecke von 40.000 Kilometern.

Bei 300.000 gefahrenen Kilometern bräuchte es einen neuen Bus, um die jährlich 12.500 Fahrgäste sicher zu befördern, betont Elhaus. Und im Sinne des Klimaschutzes sollte der nächste doch einer mit Elektroantrieb sein. „Doch es gibt in Deutschland gar keinen Hersteller“, weiß der 2. Vereinsvorsitzende.

Ein Fahrzeug aus dem Ausland „kostet bis zu 200.000 Euro“, erzählt Elhaus weiter. „Und solch ein E-Bus verbraucht bei den Steigungen hier im Sauerland ja auch mehr“, überlegt der Ehrenamtler laut. „Da haben wir dann aber gar nicht genügend Zeit, um den Bus bis nachmittags wieder aufzuladen.“

Bisher erst ein ausländischer Fahrer

Der Landtagspräsident hört zu, zeigt Verständnis, nickt immer wieder – einfache Lösungen zaubert er jedoch nicht aus dem Hut. Sein Amt verlangt Neutralität. Und diese wahrt er beim Besuch vor Ort auch. Die Anregungen nehme er allerdings mit nach Düsseldorf, lässt er wissen.

Auch als es dann um den hohen Ausländeranteil an der Werdohler Bevölkerung geht, bezieht Kuper keine eindeutige Position. „Ehrenamt ist für viele, die zu uns kommen, etwas Neues. Das gibt es in anderen Ländern nicht“, sagt er bloß.

„Wir hatten mal einen türkischen Fahrer. Der ist nach kurzer Zeit aber leider aus gesundheitlichen Gründen wieder ausgefallen“, bedauert Alfred Kleinherne, der selbst einer der aktuell 22 Bürgerbusfahrer in Werdohl ist. Seine Meinung indes ist klar: „Wir haben nichts gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Doch es stellt sich die Frage, wann es zu viel wird?“ Jeder Vierte in Werdohl habe einen Migrationshintergrund, sagt er und fügt hinzu: „Wenn noch mehr kommen, können wir das nicht mehr stemmen.“ Kuper verteilt Lob, sagt zu den Bürgerbusfahrern: „Sie halten die Demokratie am Laufen.“

Auszeichnung beim Bürgerempfang

Da steigt ein Fahrgast in den Bus. Der 80-jährige Mann ist gut bekannt bei den Fahrern, erzählt von seinem Urlaub im Spessart. „Hast Du denn schon ein Deutschland-Ticket?“, wird er gefragt. „Na klar“, antwortet dieser absolut selbstverständlich. Dann klingelt das Telefon des Fahrers. Harald Patent meldet sich. Eine Kundin beschwert sich, sie stehe am Friedrich-Keßler-Platz, der Bus sei nicht pünktlich. Patent beruhigt sie: „Ich bin in fünf Minuten da.“

Als er die Haltestelle tatsächlich erreicht, steigen der Landespolitiker und seine Mitarbeiter aus, um der Anruferin Platz zu machen. Mit nehmen sie frische Eindrücke aus dem sprichwörtlich „echten“ Leben.

Am Abend wurde der Bürgerbusverein im Rahmen eines Bürgerempfangs im Festsaal Riesei ausgezeichnet.