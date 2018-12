Etwas vergessen? Letzte Einkäufe an Heiligabend möglich

Werdohl - Anders als im vergangenen Jahr, in dem Heiligabend auf einen Sonntag fiel, ist der 24. Dezember in diesem Jahr ein Montag. Für Geschenke-Käufe oder das Abholen des Weihnachtsbratens ein perfekter Termin. Wo bis wann eingekauft werden kann, haben wir aufgelistet.

WK Warenhaus: Das Werdohler Kaufhaus ist an Heiligabend und Silvester jeweils von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Edeka: Das Edeka-Center Tank ist am Montag von 7 bis 14 Uhr und an Silvester von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Lidl: Im Lidl werden die Kunden am Montag von 7 bis 14 Uhr und an Silvester von 7 bis 16 Uhr fündig.

Blumengeschäft Fromm: Blumengeschäfte haben das Sonderrecht, unter bestimmten Bedingungen auch am Sonntag die Türen zu öffnen. Normalerweise ist das bei Carsten Fromm und seinen Mitarbeitern nicht der Fall, am Sonntag vor Heiligabend wird aber eine Ausnahme gemacht. Das Geschäft hat am Samstag noch regulär und am Sonntag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. „So ist es für beide Seiten entspannter“, sagt Carsten Fromm. Am Montag kann von 7 bis 13 Uhr eingekauft werden, es gibt sogar noch frische Ware.

Juwelier Holtschmidt: Das Schmuck- und Uhrengeschäft hat am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Montag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Vom 31. Dezember bis 3. Januar bleibt es wegen Inventur geschlossen. Metzgerei Jedowski: Auch der Wagen der Metzgerei Jedowski ist an Heiligabend und Silvester geöffnet. Jeweils von 8.15 Uhr bis 12 Uhr kann dort eingekauft werden.

EP:Schröder: Technik gibt es bei EP:Schröder auch noch an Heiligabend. Dann und an Silvester ist das Geschäft von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet. An beiden Tagen werden außerdem noch Waren ausgeliefert und angeschlossen.

Bäckerei Kayser: Die Filiale am Lidl hat am Sonntag von 8 bis 16 Uhr und an Heiligabend und Silvester von 6 bis 14 Uhr geöffnet.

Sparkasse: Die Sparkasse bleibt am 24. und 31. Dezember geschlossen, der SB-Bereich steht zur Verfügung.

Rossmann: Die Drogerie ist an Heiligabend und Silvester von 8.30 bis 14 Uhr erreichbar. Woolworth: Geschenkartikel auf die letzte Minute gibt es bei Woolworth an Heiligabend von 9 bis 14 Uhr. Die gleichen Öffnungszeiten gelten auch an Silvester.