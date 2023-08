„Das ist skandalös“: Schulleiterinnen schlagen Alarm wegen OGS-Plätzen

Von: Volker Griese

Teilen

Während es sich die ersten Kinder in der OGS der Martin-Luther-Grundschule schon schmecken lassen, stehen andere in der Schlange vor der Essensausgabe an. 40 Kinder können pro 30-Minuten-Sitzung versorgt werden. © Griese

Gut 200 Kinder nutzen derzeit an den Werdohler Grundschulen die Angebote der Offenen Ganztagsschule (OGS). Das sind knapp 30 Prozent aller Schülerinnen und Schüler. Schon jetzt ist das Raumangebot zu klein. Und ab 2026 sollen alle Kinder einen Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz haben. Die Stadt Werdohl hat Lösungsansätze, aber kein Geld.

Werdohl – „Wir haben einen enormen Platzbedarf. Mit den derzeit vorhandenen Kapazitäten sind wir nicht in der Lage, das OGS-Angebot so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen“, sagte Reinhardt Haarmann, für Schulen zuständiger Abteilungsleiter im Rathaus, am Montagabend in einer gemeinsamen Sitzung von Schul- und Jugendhilfeausschuss. Was sich zunächst wenig dramatisch anhörte, ergänzte Haarmann aber sofort mit alarmierenden Worten: „Die Hiobsbotschaft lautet: Es gibt kein Geld für den OGS-Ausbau – zumindest jetzt noch nicht.“

Von einem Gespräch bei der Bezirksregierung in der vergangenen Woche hatte sich die Stadt Werdohl endlich Aufschluss darüber erhofft, mit wieviel Geld Bund und Land den OGS-Ausbau unterstützen würden. Doch daraus wurde nichts. Über die Durchführung des Ganztagsfinanzhilfegesetzes hätten sich Bund und Länder immer noch nicht einigen können, aufgrund der versetzten Sommerferien in den Ländern habe man sich nicht zu Gesprächen treffen können, war die Info, die Haarmann vom Termin bei der Bezirksregierung mitbrachte.

Bürgermeister Andreas Späinghaus platzte daraufhin der Kragen: „Das ist skandalös“, fand er und kritisierte vollmundige Versprechen der Landes- und Bundespolitik, die aber keine Idee für eine finanzielle Umsetzung solcher Pläne in den Kommunen hätten. „Das ist eine Frechheit, wie man uns hier vor Ort behandelt“, schimpfte der Bürgermeister weiter und forderte die Kommunalpolitik auf, die Abgeordneten in Bundes- und Landtag in die Pflicht zu nehmen: „Die müssen mal Dampf kriegen!“

Wie unbefriedigend die Situation im OGS-Betrieb schon jetzt ist, schilderten die beiden Schulleiterinnen Britta Schwarze (Evangelische Martin-Luther-Grundschule) und Maria Apprecht (Katholische St.-Michael-Grundschule). Die Martin-Luther-Schule in Ütterlingsen betreue derzeit 61 Kinder (etwa 37 Prozent aller Schüler) im Offenen Ganztag und habe noch etliche auf der Warteliste, erläuterte Schwarze, wie groß die Nachfrage sei. Sie sprach von engen Räumen auf drei Etagen und von einem Mittagessen in zwei Schichten, um den Ansturm überhaupt bewältigen zu können.

Von einer beengten Situation berichtete auch Maria Apprecht. Der St.-Michael-Schule in der Stadtmitte fehle eine schnell erreichbare Turnhalle, weshalb die Kinder zu Bewegungspausen auf den Schulhof geschickt werden müssten. In der OGS würden derzeit 60 Kinder betreut, das sind etwa 32 Prozent aller Schüler. Darüber hinaus gebe es aber noch zwei Gruppen à 40 Kinder, die bis 13.30 Uhr beziehungsweise bis 14 Uhr in der Schule betreut werden müssten. „Ich sehe einen Riesenbedarf. Mehr als 60 Kinder können wir in der OGS nicht betreuen, weil uns an allen Ecken und Enden die Räume fehlen“, schlug die Schulleiterin Alarm.

Auch eine Helferin der OGS-Betreuung an der Gemeinschaftsgrundschule Kleinhammer meldete sich zu Wort. Dort seien 90 Kinder (etwa 37 Prozent) in der Betreuung, aber nur ein einziger Raum vorhanden. „Das ist ein unmöglicher Zustand. Es gab schon mehrere Unfälle“, sagte sie und fragte, wie es weitergehen solle.

Diese Probleme dürften sich dramatisch verschärfen, wenn ab August 2026 zunächst alle Erstklässler und dann sukzessive alle weiteren Jahrgänge Anspruch auf eine OGS-Betreuung erhalten. Selbst wenn nur 70 Prozent von diesem Rechtsanspruch Gebrauch machen würden, bräuchte Werdohl dann zweieinhalb Mal so viele OGS-Plätze wie derzeit vorhanden sind. Das Bundesfamilienministerium geht aber davon aus, dass 75 bis 80 Prozent aller Grundschulkinder ein Ganztagsangebot nutzen werden. Dann bräuchte Werdohl sogar etwa 550 bis 590 Plätze, also fast drei Mal so viele wie jetzt vorhanden sind.

Die Stadtverwaltung hat sich zusammen mit den Schulleiterinnen bereits Gedanken gemacht, wie für so viele Kinder Platz geschaffen werden könnte. „Wir sehen die eine oder andere Lösung, aber ohne Geld geht es nicht“, verdeutlichte Reinhardt Haarmann, woran eine Umsetzung der Ideen derzeit noch scheitert. In der Gemeinschaftsgrundschule auf der Königsburg gebe es beispielsweise im Untergeschoss zwei große Räume mit einer Fläche von jeweils gut 50 Quadratmetern, die sich nach entsprechendem Umbau für eine OGS-Betreuung eignen würden. In Ütterlingsen könnte mobiles Mobiliar angeschafft werden, um Klassenräume morgens für den Unterricht und nachmittags für die OGS-Betreuung zu nutzen.

Zumindest für die Grundschule in Kleinhammer stellte Haarmann für absehbare Zeit Abhilfe in Aussicht. Grundsätzlich könne die OGS dort auch den Schulungsraum der Feuerwehr für die Nachmittagsbetreuung nutzen, allerdings gebe es dort im Moment noch ein Brandschutzproblem: Der Rettungsweg sei für Kinder nicht geeignet. Dieses Manko könne aber innerhalb von etwa vier Wochen behoben werden, indem ein zusätzlicher Rettungsweg geschaffen werde, versicherte der Leiter der Schulabteilung.