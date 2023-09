Anreise mit großen Limousinen: Viel Aufwand für Landtag-Projekt in Werdohl

Von: Jona Wiechowski

Der mit Anzug schick gekleidete Fahrer wartete beispielsweise bei einem Termin in der Grundschule St. Michael mit der Limousine vor der Schule. © Wiechowski, Jona

Dass das Programm „Landtag lokal“ nach Werdohl kommt ist einem wohl eher weniger erfreulichem Ereignis geschuldet – bei der Landtagswahl 2022 war die Wahlbeteiligung mit 43,9 Prozent so niedrig wie nirgendwo sonst im Land. Das nahm der Landtag für sein Programm ebenso als – laut Pressestelle „nicht wertenden“ – Anlass für einen Besuch wie beim Wahlkreis mit der höchsten Wahlbeteiligung.

Werdohl – Für die Landtagswahl 2022 war das Monschau mit 72 Prozent. „Landtag lokal“ wird hier am 27. November vorbeischauen. Auftakt des Programms war bereits am 27. Februar dieses Jahres in Nordrhein-Westfalens größter Stadt Köln.

Interesse anmelden

Daneben stehen noch andere Orte auf der Besuchsliste. In Zukunft sollen Städte ihr Interesse auch bekunden können, wie ein Pressesprecher des Landes gegenüber der Redaktion erklärte.

Großes Aufgebot

Das Programm am Montag in Werdohl war umfangreich. Für Aufsehen sorgten nicht zuletzt die großen BMW- und Audi-Limousinen, mit denen die Politiker in das kleine Werdohl gebracht wurden. Begleitet wurden die krankheitsbedingt drei statt vier Präsidiumsmitglieder von weiteren Mitarbeitern, die sich die Lokationen – wie etwa den Klassenraum in der Grundschule St. Michael – schon im Vorfeld genau angeschaut und die Abläufe geplant hatten.

Begleitet worden ist der Besuch am Montag auch durch einen Fotografen, der durch den Landtag beauftragt worden war.

Produktives Programm

Wieviele Mitarbeiter beziehungsweise durch den Landtag beauftragte Personen insgesamt am Montag im Laufe des Tages in Werdohl an der Aktion „Landtag lokal“ beteiligt waren, konnte der Pressesprecher im Gespräch „nur schlecht schätzen“. Man versuche, das Ganze relativ produktiv über die Bühne zu bringen und es nicht „ausufern zu lassen“.

Für die Demokratie

Der genaue Name des Programms lautet „Landtag Lokal – Demokratie vor Ort“, bei dem es sich um ein ganztägiges Programm handelt, mit dem das Präsidium des Landtags über die Arbeit des Parlaments informiert und für die Menschen als Gesprächspartner präsent sein will.