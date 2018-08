Viel Arbeit in den Ferien: Stadt investiert in Schulen und Sporthallen

Werdohl - Die Stadt Werdohl investiert in diesen Sommerferien wieder einen hohen sechsstelligen Betrag in Schulen und Sporthallen. Der größte Batzen fließt auf die Königsburg, aber auch in Ütterlingsen und am Köstersberg wird investiert.

In der Turnhalle Köstersberg hat die Stadt sämtliche Wasserleitungen aus Kupfer stilllegen lassen. „Wir hatten in den vergangenen Jahren – auch in anderen Gebäuden – immer wieder Probleme mit undichten Kupferleitungen“, erklärte Peter Guido Grau vom Immobilienmanagement der Stadt.

Um wegen wiederholter Rohrbrüche nicht den Versicherungsschutz zu verlieren, würden jetzt Mehrschichtverbund-Leitungen eingebaut. Die bestehen aus einem Kunststoff-Außenmantel, einer Sperrschicht aus Aluminium und einem Kunststoff-Innenrohr. Außerdem hat die Werdohler Firma Michael Konitzer den Auftrag erhalten, die sechs Duschräume zu renovieren. Dort wird die Anzahl der Duschen von jeweils fünf auf drei reduziert, wobei auch sofort moderne Duschpanels aus Edelstahl eingebaut werden. Die verfügen unter anderem über eine automatische Legionellenspülung, was den Wartungsaufwand reduzieren soll.

+ In der Turnhalle Köstersberg werden derzeit unter anderem die Duschen erneuert. © Griese

Darüber hinaus werden die alten Waschbecken herausgerissen und durch jeweils einen kleinen Waschtisch ersetzt. „Wir reduzieren die Wasserstellen und lassen Drückspüler einbauen, um den Wasserverbrauch zu reduzieren“, erklärte Grau, welche Überlegung hinter diesen Maßnahmen steckt, die insgesamt rund 80 000 Euro kosten.

Ähnliche Maßnahmen plant die Stadt noch für dieses Jahr auch in der Turnhalle in Kleinhammer; in der Riesei-Sporthalle und der ehemaligen Hauptschule sollen die Kupferleitungen im nächsten Jahr gegen moderne Mehrschichtverbund-Leitungen ausgetauscht werden.

Bis Ende der Ferien soll alles fertig sein

An der Turnhalle auf der Königsburg wird in diesen Wochen auch kräftig gewerkelt, doch liegt dort das Augenmerk auf dem Dach und der Fassade. Neben der Dämmung der insgesamt vier Flachdächer, die rund 125 000 Euro kosten wird (wir berichteten), wird dort die Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen: Der Werdohler Malerbetrieb Maus klebt dicke Platten aus Steinwolle auf die Außenwände, darauf wird anschließend ein neuer Außenputz aufgezogen. Der abschließende Anstrich wird farbliche an die Fassade der benachbarten Grundschule angepasst. Alles in allem lässt sich die Stadt die Dämmung der Turnhallen-Fassade 101 000 Euro kosten.

41 000 Euro fließen noch in die Evangelische Martin-Luther-Grundschule in Ütterlingsen. Dort ist der Malerbetrieb Lars Schröder gerade damit beschäftigt, die Flure und Treppenhäuser mit einem neuen Anstrich zu versehen. Zur Anwendung kommt dabei grüne, rote und gelbe Farbe in verschiedenen Pastelltönen. Insgesamt müssen in den Ferien rund 2200 Quadratmeter Wandflächen neu gestaltet werden.

Ziel sei es, alle Arbeiten bis zum Ende der Sommerferien abzuschließen, sagte Grau. Insbesondere bei den beiden Turnhalle könne das aber knapp werden. „Eventuell werden die Handwerker dort auch erst in der ersten Schulwoche nach den Ferien fertig“, vermutet er.