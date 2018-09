Kuss-Video über Genuss am Fluss

Bei Genuss am Fluss wurden Paare für das Video aufgefordert sich zu küssen.

Werdohl - Rund vier Wochen nach „Genuss am Fluss“ ist ein Video der Veranstaltung vorgestellt worden. Im Auftrag von Ingo Wöste, Geschäftsführer der Woge Werdohl, haben Martin Büdenbender und Uwe Tonscheidt einen Film erstellt, der die Emotionen des Festes einfangen sollte.

Unterlegt mit dem Lied des Duos HonigMut „Küss mich“, werden Pärchen und Familien gezeigt, die sich vor der Kamera küssen. „Küss mich, denn dafür gibt’s keinen schöneren Ort“, heißt es in dem Song des Hauptacts der Veranstaltung "Genuss am Fluss". Und das will der Film auch vermitteln.

„Werdohl wird nach innen und außen repräsentiert“, sagte Tonscheidt. Werdohler könnten sich damit identifizieren, und Menschen von außerhalb sehen, wie sich die Stadt weiterentwickelt. Melina Fuhrmann und Nando Andreas von HonigMut, würden sich freuen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein.