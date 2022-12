Wieder mehr Teilnehmer: Trend bei der VHS zeigt nach oben

Von: Michael Koll

Holger Sellien mit dem alten VHS-Logo (links auf der Tür) und dem neuen (rechts auf dem Aufroll-Banner. © KOLL

Fünf Monate nach der jüngsten Verbandsversammlung der VHS Lennetal fand nun erneut eine solche in der Geschäftsstelle in Werdohl statt. VHS-Leiter Holger Sellien gab dort vor 22 Anwesenden einen umfassenden Überblick über die Arbeit der Volkshochschulen in Werdohl, Neuenrade, Altena, Plettenberg und Nachrodt-Wiblingwerde.

Lennetal – „Die Talsohle ist durchschritten“, war dabei seine zentrale Botschaft. Nach zwei schwachen (Corona-)Jahren sei die Zahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten 2022 wieder angestiegen. Sie liege zwar noch nicht wieder beim Wert von 2019, aber der Trend zeige eindeutig nach oben. In dieselbe Richtung weise die Entwicklung bei der Zahl der Kursus-Teilnehmer.

Zunächst jedoch ging Sellien auf das Datenschutzkonzept der VHS Lennetal ein. Dieses sei Ende 2019 von einer externen Firma erstellt worden. Auch die Finanzbuchhaltung sei unterdessen auf neue Beine gestellt worden. Bisher habe die Werdohler Stadtverwaltung diese Aufgabe erfüllt, mittlerweile sei ein externer Dienstleiter damit beauftragt.

Sellien sprach auch über den Ausbau der Digitalisierung in den heimischen Volkshochschul-Gebäuden. Zum Themenfeld „Mobiles Arbeiten“ sagte VHS-Leiter Sellien, es seien mittlerweile alle Mitarbeiter über eine feste Telefonnummer erreichbar – ganz gleich in welcher Geschäfts- oder Außenstelle sie sich gerade aufhielten, selbst bei der Arbeit zuhause funktioniere diese Nummer.

Auch seien die Arbeitsplätze der VHS-Beschäftigten untereinander nun vernetzt. Die Mitarbeiter wie auch die Kursleiter kommunizierten über eine Internet-Cloud. Und deshalb habe es für sie auch interne Schulungen zur Nutzung dieser Techniken gegeben. Schließlich seien auch Notebooks, Kameras und elektronische Tafeln angeschafft worden.

Digitales steigere die Motivation

Sellien sagte: „Wir haben festgestellt, dass Kurs-Teilnehmer gleich mehr motiviert sind, wenn die Kursleiter mit digitalen Medien arbeiten – und nicht mit einem Beamer oder einem Overhead-Projektor ankommen.“ Und mit den neuen Gerätschaften sei es auch möglich, Angebote online durchzuführen.

Abschließend teilte Sellien mit, dass die Nachfrage für die (Integrations-)Kurse aufgrund der Ukraine-Flüchtlinge nun auch gestiegen sei. Weiterhin erklärte der VHS-Leiter den Anwesenden, dass die Volkshochschulen vor Ort nun auch Bildungsurlaube organisierten.

Beim Ausblick in die Zukunft kündigte Sellien an, dass nun mehr und mehr auf das neue VHS-Logo umgestiegen werden solle. Dieses werde bereits von 75 Prozent aller Volkshochschulen bundesweit genutzt.

Außerdem sollen künftig Kurse nicht nur online buchbar, sondern auch elektronisch über die Internetseite bezahlbar sein.

Verbandsumlage Die Verbandsumlage lag laut VHS Lennetal für 2022 bei 373 450 Euro und für das Jahr 2023 liege sie bei 366 750 Euro und somit unter der vom Vorjahr. Die Verbandsumlage für 2023 verteilt sich folgendermaßen auf die einzelnen Kommunen:

Altena: 78 125,53 Euro Nachrodt-Wiblingwerde: 30 703,92 Euro Neuenrade: 55 596,93 Euro Plettenberg: 117 819,92 Euro Werdohl: 84 503,71 Euro