Verwunderung über neue Posten im Werdohler Haushaltsplan

Werdohl – Dass die Stadtverwaltung insgesamt 65 000 Euro für die Coworking-Space und Lennelab in den Haushaltsplanentwurf für 2020 aufgenommen hat, ohne gegenüber der Politik ein Wort darüber zu verlieren, ist Vertretern von CDU und SPD in der Sitzung des Hauptausschusses am Montag sauer aufgestoßen.