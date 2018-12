Gericht verbietet verkaufsoffenen Sonntag in Werdohl

Auf Antrag der Gewerkschaft Verdi

Werdohl - Das Verwaltungsgericht Arnsberg untersagt den verkaufsoffenen Sonntag am dritten Advent in Werdohl. Das hat Gerichtssprecherin Sina Klemke am Montagmorgen mitgeteilt. Die Kammer folgte damit einem Antrag der Gewerkschaft Verdi.