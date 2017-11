Sporthalle Eveking in Werdohl bleibt bis 2019

Vorlage für Hauptausschuss

+ © Heyn Die Sporthalle in Eveking bleibt noch bis Ende 2019 in städtischer Trägerschaft erhalten. © Heyn

Werdohl - Hauptausschuss und Rat werden in den nächsten Wochen beschließen, dass die Turnhalle Eveking bis Ende 2019 in städtischer Trägerschaft erhalten bleibt. Bürgermeisterin Voßloh hatte diesen Verwaltungsvorschlag schon bei Einbringung des Haushaltes für 2018 verkündet. In einer Vorlage für den am Montag tagenden Hauptausschuss sind die Grundlagen für diese Entscheidung zu finden.