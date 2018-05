Versetaler Hähnchenspektakel: Spieße drehen sich wieder

+ © Wieschmann Das Team am Grill war an diesem Wochenende im Dauereinsatz. 1000 Hähnchen hatten die Versetaler Schützen vorbereitet. Diese galt es in schweißtreibender Arbeit zuzubereiten. © Wieschmann

Werdohl - Nach einer (Zwangs-)Pause im vergangenen Jahr wegen eines Rechtsstreits um die Besitzrechte an dem Hähnchengrill des Versetaler Schützenvereins, drehten sich am Wochenende die Spieße auf dem Vereinsheimgelände in Altenmühle wieder.