Versetal: Gerissene Wasserleitung schnell repariert

Werdohl - Gute Nachrichten: Die gerissene Wasserleitung im Versetal ist schon repariert. Doch beendet sind die Bauarbeiten damit noch nicht.

Die Versehauptleitung in der B 229, die am Donnerstag auf Höhe Ehrenfeld gerissen war, ist in kürzester Zeit repariert worden. Mitarbeiter der Tiefbaufirma Ossenberg und der Werdohler Stadtwerke hatten das defekte Rohr noch am Donnerstag in der Fahrbahnmitte lokalisiert.

Ein etwa 30 Zentimeter langes Stück war auf dem kompletten Rohrdurchmesser aufgrund eines Frostschadens aus der Gussleitung herausgebrochen. Das geborstene Teilstück wurde ausgetauscht.

Straße massiv beschädigt

Die Beschädigungen an Unterbau und Fahrbahn der Bundesstraße sind hingegen von größerem Ausmaß. Wie lange die Wiederherstellung dauert, ist noch unklar.