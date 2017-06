+ © Kanbach Zum 125-jährigen Bestehen des TuS Versetal wurden zahlreiche Mitglieder ausgezeichnet, die dem Verein seit 50 und deutlich mehr Jahren die Treue halten. © Kanbach

Werdohl - Sport stehe hoch im Kurs, doch das Schönste daran, sei der Spaß an der Bewegung. Das hatte Henning Meyer, der Vorsitzende des TuS Versetal, in seiner Begrüßung zum Festkommers aus Anlass des 125-jährigen Vereinsjubiläums am Freitag herausgestellt. Wie das in der Praxis aussieht, erfuhren Mitglieder und Gäste beim Familientag am Samstag an und in der Turnhalle Eveking mit „reichlich Action für Groß und Klein“.