„Wirklich Sommer“ in Altenmühle

Werdohl - „Dieses Jahr haben wir ja wirklich Sommer – wörtlich gesprochen“, sagt die Vorsitzende des Versetaler Obst- und Gartenbauvereins. „Wir hatten schon Bedenken, dass bei der Hitze weniger kommen“, gesteht Hannelore Klein. Doch das Sommerfest war so gut wie in den Vorjahren besucht.

Rund 80 Besucher kamen, um von elf Torten und Kuchen zu kosten. Später gab es auch Herzhaftes vom Grill. Bis in den frühen Abend hinein blieben die letzten Gäste. „Erfahrungsgemäß wird es 20 oder 21 Uhr“, sagte Klein. Zu denen gehörten auch Mitglieder der befreundeten Vereine, des SGV und der Versetaler Schützen.

Seit 1990 machen wir unser Sommerfest im Vereinsheim Altenmühle“, blickte Klein zurück. „Vorher haben wir uns immer in einem Garten eines Mitglieds getroffen.“ Mittlerweile kommen auch längst viele, die weder bei den Obst- und Gartenbauern, noch bei den Schützen oder SGVern Mitglied sind. Und diese nahmen am Samstag dann auch am Dart- und Schätzspiel teil. Zu gewinnen gab es Blumen, Getränke, Regenschirme und kleinere Trostpreise.