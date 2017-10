Freude auf alles, was in Werdohl entsteht

Präsentation des Quartiervereins Königsburg

+ © Koll Zahlreiche Bürger kamen zur Präsentation des Quartiervereins Königsburg – und blätterten sogleich interessiert im brandneuen Flyer des neu gegründeten Vereins, der Leben ins im Bau befindliche Nachbarschaftshilfezentrum bringen möchte. © Koll

Werdohl - Der Ende Juni gegründete Quartierverein Königsburg (wir berichteten) präsentierte sich am Donnerstagabend im Gemeindehaus an der Kreuzkirche der Öffentlichkeit. 19 Interessierte Bürger kamen. Bei der Gelegenheit wurde auch der Flyer des Vereins vorgestellt, der just an diesem Tag die Druckerei verlassen hatte.